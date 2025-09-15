Medellín

Profesor es condenado a 16 años de cárcel por abusar de una estudiante en un colegio de El Bagre

Según la investigación, Jefferson Mena Valoyes, quien accedió carnalmente a una joven de 18 años de las instalaciones educativas.

Imagen referencia condena carcelaria. Foto: Getty Images

Imagen referencia condena carcelaria. Foto: Getty Images / Caspar Benson

El Bagre- Antioquia

La fiscalía ha informado que, luego de surtido el proceso de audiencias, un juez de conocimiento sentenció a 16 años de prisión al docente Jefferson Mena Valoyes, de 41 años, por el delito de acceso carnal violento agravado.

Según el ente investigativo, el profesor Valoyes, el pasado 2 de abril del 2024, dentro de las instalaciones de un colegio del municipio de El Bagre, accedió carnalmente a una joven de 18 años en una zona con poca luz hasta donde la condujo para cometer el ilícito. La sentencia fue en primera instancia y puede ser apelada por la defensa del sentenciado.

El educador está detenido desde el mes de mayo de 2024 y la sentencia debe ser cumplida en centro carcelario donde el Inpec lo determine.

