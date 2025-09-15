Colapso financiero en la salud: Hospitales de Córdoba dejan de atender a Nueva EPS ¿Hasta cuándo?

Suspenden servicios a los afiliados de la EPS en cuatro hospitales de Córdoba.

Montería

Cuatro importantes hospitales públicos del departamento de Córdoba anunciaron la suspensión de servicios a los afiliados de Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos por parte de la entidad promotora de salud.

La medida afecta a cerca de 500.000 usuarios en la región y rige desde el viernes 12 de septiembre, con excepción de los servicios de urgencias y la atención a grupos poblacionales priorizados.

Los centros hospitalarios implicados son el San Jerónimo de Montería, Sandiego de Cereté, San Vicente de Paul de Lorica y San Juan de Sahagún. En un comunicado conjunto, las directivas de estas instituciones explicaron que la decisión se tomó tras el incumplimiento de Nueva EPS con el giro de recursos pactado el pasado 8 de septiembre en una reunión con la Gobernación de Córdoba.

“No podemos seguir asumiendo cargas económicas derivadas de servicios prestados sin el debido pago”, señalaron los representantes de los hospitales, quienes advirtieron que la crítica situación financiera pone en riesgo la sostenibilidad de la red pública de salud en el departamento.

¿Cuáles servicios se suspendieron?

La suspensión de servicios incluye consultas externas, procedimientos programados, hospitalización no urgente y demás atenciones que no correspondan a urgencias vitales.

Las instituciones reiteraron que la medida se adopta con responsabilidad ante la imposibilidad de operar sin flujo de caja suficiente. De momento, no han revelado hasta cuándo será la suspensión de los servicios a los usuarios de la Nueva EPS.

Ante la gravedad de la situación, los hospitales hicieron un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan y garanticen el pronto desbloqueo de los recursos, con el fin de evitar un colapso en la prestación del servicio médico en la región.

Hasta el momento, Nueva EPS no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio.

Las deudas de la Nueva EPS

Los centros hospitalarios San Jerónimo de Montería, Sandiego de Cereté y San Juan de Sahagún informaron que la deuda acumulada asciende a $31.524 millones. Adicionalmente, los servicios facturados durante julio y agosto de 2025, por un valor de $15.592 millones, tampoco han sido cancelados.

Por otra parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, explicó que las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas superan el billón de pesos, un monto que pone en serio riesgo la sostenibilidad de la atención médica para los cordobeses. Destacó que, solo la EPS en intervención, Nueva EPS, adeuda más de medio billón de pesos.