Fuertes lluvias afectaron la infraestructura eléctrica en ocho municipios de Córdoba
Según Afinia, durante este 27 de mayo hay reportes de fallas en el servicio de energía eléctrica tras el colapso de redes
Montería
Ocho de los 30 municipios registrarían fallas en el servicio de energía eléctrica tras las lluvias e intensos vientos registrados durante la madrugada de este 27 de mayo en el departamento de Córdoba. Se trata de zonas como Chimá y gran parte de Lorica, Cotorra, Cereté, Ciénaga de Oro, Momil, Moñitos y San Andrés de Sotavento.
Según Afinia, “en estos municipios se registraron daños en las redes que suministran energía por los fuertes vientos y lluvias. Nuestro equipo técnico avanza en las actividades para el pronto restablecimiento”.
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Asimismo, en la empresa prestadora del servicio de energía informó que hacia las 9:00 a.m. de este 27 de mayo se restableció el fluido eléctrico en Chimá.
Tras lo expuesto, señaló que “restablecimos satisfactoriamente el servicio a los clientes – usuarios del municipio de Chimá. Estamos avanzando en las actividades de reparación de daños”.
El pasado 26 de mayo, en Moñitos, zona costera de Córdoba se reportaron afectaciones en cultivos y varias viviendas destechadas.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...