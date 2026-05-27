Fuertes lluvias afectaron la infraestructura eléctrica en ocho municipios de Córdoba

Montería

Ocho de los 30 municipios registrarían fallas en el servicio de energía eléctrica tras las lluvias e intensos vientos registrados durante la madrugada de este 27 de mayo en el departamento de Córdoba. Se trata de zonas como Chimá y gran parte de Lorica, Cotorra, Cereté, Ciénaga de Oro, Momil, Moñitos y San Andrés de Sotavento.

Según Afinia, “en estos municipios se registraron daños en las redes que suministran energía por los fuertes vientos y lluvias. Nuestro equipo técnico avanza en las actividades para el pronto restablecimiento”.

Asimismo, en la empresa prestadora del servicio de energía informó que hacia las 9:00 a.m. de este 27 de mayo se restableció el fluido eléctrico en Chimá.

Tras lo expuesto, señaló que “restablecimos satisfactoriamente el servicio a los clientes – usuarios del municipio de Chimá. Estamos avanzando en las actividades de reparación de daños”.

El pasado 26 de mayo, en Moñitos, zona costera de Córdoba se reportaron afectaciones en cultivos y varias viviendas destechadas.