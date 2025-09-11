Gobernador de Córdoba exige a las EPS cumplir con pagos para evitar colapso en hospitales

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, hizo un llamado a las EPS, para que honren las deudas con los hospitales y clínicas.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, encendió las alarmas ante la grave crisis de liquidez que enfrentan los prestadores de salud públicos y privados en el departamento, debido al impago masivo por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Zuleta explicó que las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas superan el billón de pesos, un monto que pone en serio riesgo la sostenibilidad de la atención médica para los cordobeses. Destacó que, solo la EPS en intervención, Nueva EPS, adeuda más de medio billón de pesos.

“Hoy las EPS, en su gran mayoría, no le están pagando a los prestadores, tanto públicos como privados. Detrás de cada clínica y hospital hay médicos, enfermeros y auxiliares que necesitan recibir su salario para sostener a sus familias”, afirmó el mandatario, remarcando el impacto humano de la crisis.

Hay un compromiso de Nueva EPS

Frente a este escenario, el Gobernador anunció que, tras una reunión con representantes de los prestadores y la Superintendencia Nacional de Salud, se logró un compromiso de la Nueva EPS.

La entidad se obligó a presentar el próximo 12 de septiembre un cronograma de pagos, con el objetivo de que los primeros desembolsos a los hospitales públicos del departamento se realicen antes del 15 de septiembre.

“Estamos buscando la manera de solucionar este problema y generar un compromiso real por parte de las EPS para que cumplan con los pagos pendientes”, concluyó Zuleta, quien espera que este acuerdo sea el primer paso para aliviar la presión financiera del sistema de salud en Córdoba y garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos.

La situación mantiene en vilo al sector salud, que aguarda el cumplimiento efectivo de los acuerdos para normalizar la operación en las instituciones médicas.