“Se les acabó el tiempo y fue poco lo que hicieron en materia vial”: gobernador de Córdoba al Invías

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió que los nueve peajes que hoy rodean al departamento no compensarían las inversiones realizadas en las vías de esta sección del país. En ese sentido, se refirió a los tres que serían administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“El Gobierno Nacional administra más del 80% de los impuestos que pagamos los colombianos en las regiones de Colombia, a los 32 departamentos solo nos llega el 5% a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Lo que sí valdría la pena es que nos digan a dónde están enviando la plata que recaudan de los peajes que ustedes administran: Mateo Gómez, Garzones y Carimagua, porque estas vías se están deteriorando y no se ven inversiones estratégicas en la zona”, expresó el mandatario departamental.

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“Aquí no nos quejamos, aquí decimos las cosas como se deben, pedimos con respeto lo que consideramos necesario para que Córdoba siga creciendo en bienestar y oportunidades; sin embargo, se les acabó el tiempo y fue poco lo que hicieron en materia vial, porque los proyectos que entregaron en diferentes municipios, en su gran mayoría fueron financiados desde el gobierno Duque, tal como la vía Santa Lucía - Moñitos y puente de La Doctrina”, manifestó.

“De todas maneras, debo agradecer que tuvieron la voluntad de mantener los recursos asignados con anterioridad. ¡Gracias!”, concluyó.

Mientras, el Invías respondió vía X con un interrogante: “¿Que este Gobierno no invierte en Córdoba? Pues el Invías mantiene en marcha un plan integral de infraestructura que incluye construcción, rehabilitación y mantenimiento de corredores estratégicos en el departamento”.

Tras lo expuesto, detalló que “en Córdoba avanzan obras y contratos para fortalecer la conectividad regional: corredor Moñitos – Santa Lucía, rehabilitación de vías estratégicas y mantenimiento de rutinario en toda la red nacional a cargo del Invías”.

“Además, el Invías confirmó la adjudicación para el reemplazo del puente La Doctrina, una obra con una inversión de $49.000 millones que busca garantizar una solución estructural para la movilidad segura de la comunidad”, anotó.

Pese a lo estableció, el gobernador Zuleta insistió en que lo indicado por el Invías “es poco para lo que verdaderamente pudieron o debieron hacer por nuestro departamento“.