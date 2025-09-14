Amplían plazo para diseñar mascota e imagen de Juegos 2027: incentivos de hasta 20 millones de pesos

La convocatoria es respaldada por las gobernaciones de Córdoba y Sucre, y por el Ministerio del Deporte.

Montería

Con el objetivo de permitir la participación de más talentos creativos en el país, el Comité Organizador de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027 anunció la ampliación del plazo de su convocatoria nacional.

Los interesados en diseñar la imagen oficial y la mascota del evento ahora dispondrán de tiempo hasta el 26 de septiembre de 2025 para enviar sus propuestas. La iniciativa, que busca capturar gráfica y simbólicamente la esencia del Caribe colombiano, ofrece un sustancial incentivo económico de hasta 20 millones de pesos en premios.

El llamado está dirigido específicamente a diseñadores, ilustradores, creativos, estudiantes, colectivos y agencias.

La propuesta seleccionada para conformar la imagen oficial del certamen, que debe incluir un isologo original y su sistema básico de identidad visual, será galardonada con 10 millones de pesos.

Paralelamente, el diseño elegido para convertirse en la mascota oficial, la cual debe estar inspirada en un elemento típico de la región como un animal, un personaje mítico o un símbolo cultural, recibirá una retribución idéntica de otros 10 millones de pesos. Cada postulación debe ir acompañada de un brief conceptual que fundamente los valores representados en las piezas.

Convocatoria respaldada

Este proceso es liderado por el Comité Organizador, una entidad conformada por el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, las gobernaciones de Córdoba y Sucre, y las alcaldías de las ciudades sedes: Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica y San Antero en Córdoba; y Sincelejo, Coveñas y Santiago de Tolú en Sucre.

La convocatoria representa una oportunidad única para que los creativos nacionales contribuyan al mayor evento deportivo de Colombia, dejando una huella perdurable en su identidad visual mientras obtienen un reconocimiento tanto económico como nacional.

Los términos y condiciones completos de la convocatoria, junto con los formatos de inscripción obligatorios y la guía detallada para los participantes, están disponibles para su consulta y descarga en el sitio web oficial del concurso: www.concursojuegosnacionales2027.

Esta extensión del plazo busca captar las mejores ideas que logren encapsular el espíritu vibrante de la región Caribe y la grandeza deportiva del país.