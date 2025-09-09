Hospitales públicos de Córdoba suspenderían servicios si Nueva EPS no realiza pagos pendientes

La crisis de la Nueva EPS por la falta de pago a los hospitales fue analizada por el médico César Obeid Negrete.

Montería

Tres hospitales públicos del departamento de Córdoba podrían suspender los servicios a los afiliados de Nueva EPS si la entidad no realiza los pagos pendientes a más tardar el 15 de septiembre.

Así se acordó durante una reunión convocada por la Gobernación de Córdoba entre directivas de la EPS intervenida y gerentes de los principales centros hospitalarios de la región.

La crisis financiera que enfrenta Nueva EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional, ha generado incertidumbre en la red pública de salud en Córdoba. Los gerentes de los hospitales San Jerónimo de Montería, San Juan de Dios de Sahagún y San Diego de Cereté habían anunciado la posible suspensión de servicios por los impagos recurrentes.

Durante el encuentro, mediado por la Secretaría General y la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, la gerente zonal de Nueva EPS, Liseth Camargo, se comprometió a realizar la postulación de pago para los hospitales departamentales a más tardar el 15 de septiembre.

El secretario de Desarrollo de la Salud, Javier Olea Blanquicet, fue enfático al señalar: “Si no se postula a los hospitales el viernes 12 de septiembre, los hospitales suspenderán los servicios que hasta el momento se están prestando con normalidad”.

Adicionalmente, Nueva EPS se comprometió a gestionar una reunión entre la nueva interventora de la entidad y los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento, con el objetivo de establecer canales de diálogo permanentes y evitar futuras crisis.

¿De cuánto es la deuda de la Nueva EPS?

Los centros hospitalarios San Jerónimo de Montería, Sandiego de Cereté y San Juan de Sahagún informaron que la deuda acumulada asciende a $31.524 millones. Adicionalmente, los servicios facturados durante julio y agosto de 2025, por un valor de $15.592 millones, tampoco han sido cancelados.

La medida de suspender servicios afectaría de manera directa a cerca de 500.000 afiliados de Nueva EPS en el territorio cordobés.

“Responsabilidad directa del Gobierno Nacional”

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el médico César Obeid Negrete, representante del gremio de la salud, analizó la crisis y apuntó directamente a las autoridades nacionales: “Para analizar la problemática, los colombianos deben saber que Nueva EPS está intervenida por el gobierno del presidente Petro. Es decir, la Supersalud es la que toma las decisiones”*.

Obeid recordó que el gobierno del presidente Petro, en cabeza de la Supersalud, intervino a Nueva EPS en abril de 2024”.

El profesional fue contundente al afirmar: “La Nueva EPS es del Estado —hace más de 1 año— está manejada por el gobierno de Petro, y los problemas siguen creciendo en cabeza de la Supersalud”.

Sobre la situación en Córdoba, alertó: “Las clínicas y hospitales públicos cerrarán la atención a afiliados de Nueva EPS. La gente está muriendo por falta de atención oportuna”, y cuestionó: “¿Qué está haciendo el presidente Petro para garantizar el derecho a la salud y a la vida de más de 11 millones de afiliados?”.

Recordó que una reunión de conciliación convocada hace un mes por el gobernador Erasmo Zuleta “fue un fracaso porque no estaban los actores que autorizan el flujo de recursos. Es decir, los que pagan”.

Finalmente, el médico Obeid sentenció: “Hay que decir las cosas con conocimiento de causa: el único responsable del no pago a clínicas y hospitales públicos por parte de Nueva EPS es la Supersalud. En ese sentido, quien no está haciendo la tarea y quien está violando el derecho a la salud y a la vida es el presidente Petro”.