Fundación Cordoberxia advierte que más de 20 líderes sociales estarían amenazados en Córdoba

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos advirtió que 27 líderes sociales estarían amenazados en el departamento de Córdoba. En ese sentido, señaló que 17 tuvieron que abandonar el territorio por seguridad.

Tras lo expuesto, insistió a las autoridades competentes para que se brinden garantías a los liderazgos sociales, especialmente en el sur del departamento, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

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Uno de los casos que ha generado preocupación se registró el pasado 20 de mayo en Puerto Libertador, sur de Córdoba, donde resultó herida con arma de fuego la lideresa social Adriana Gandía Vásquez.

Por el delicado panorama, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar las condiciones de los líderes sociales en el departamento y blindar el proceso electoral previsto para el 31 de mayo.

“De la mano de todas las instituciones, revisamos con rigurosidad la situación de orden público del sur de Córdoba tras el reciente ataque a nuestra lideresa. La prioridad absoluta es activar todas las capacidades del Estado para que la ciudadanía vote en paz el próximo domingo y disfrute de una Feria de la Ganadería con plenas garantías de seguridad”, afirmó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

De acuerdo con los registros de Cordoberxia, en Córdoba han asesinado a un líder social y cuatro más han sido víctimas de atentados con arma de fuego en lo que va corrido del año 2026.