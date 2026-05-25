Doce municipios estarán sin energía eléctrica durante los días 25 y 26 de mayo en Córdoba

Estos son los municipios que estarán sin energía eléctrica durante los días 25 y 26 de mayo en Córdoba. Foto: prensa Afinia.

Montería

Doce de 30 municipios de Córdoba enfrentarán interrupciones en el servicio de energía eléctrica durante los días 25 y 26 de mayo de 2026, según un cronograma revelado por la cuestionada empresa Afinia.

Municipios con interrupciones:

Lunes 25 de mayo:

Montería: entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., se ejecutarían labores de instalación de nuevos equipos, “tiempo que no tendrá energía la calle 30 con carrera 15 del sector La Victoria Campestre; de 8:10 a. m. a 5:00 p. m., la calle 7a con carrera 9w del barrio La Palma; y de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Marralú, El Barrial, El Hueso, Aguas Blancas, La Ñeca, La Revuelta, Santa Clara y Cucharal”.

Momil: según la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, en este municipio continuarían las actividades de excavación e instalación de postes y elementos de red que “demandan la suspensión del servicio de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., en los barrios San Antonio, Las Lamas, El Roble, La Floresta, El Mamon y Centro”.

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Planeta Rica: en este municipio se ejecutarían trabajos de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva que “requieren la interrupción del fluido eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la calle 22 con carrera 4 del sector Centenario; de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en la población Los Manguitos; y de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones La Rica, La Chiquita y las ubicadas en la vía a Revolcado”.

Puerto Escondido: según lo informado, en este municipio costero avanzarían las actividades de instalación de postes, equipos de red y de poda técnica preventiva que “demandan la suspensión del fluido eléctrico de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en los barrios Simón Bolivar, 20 De Julio y las poblaciones Cristo Rey, Quebrada Yuca, Nueva Esperanza, El Prieto, El Contento San Luis, Contento Arriba, Calle Larga, Pueblo Chiquito, El Contento Abajo, Cerro De Santa Cruz, Cascajo, La Gloria, El Progreso, El Manguito, Morindó Santa Cruz y Bajo La Reina”.

Además, en esta misma zona “los habitantes de Zulia, El Pantano, Las Delicias, La Iguana, Arroyo Arena, Los Chuzos, El Líbano, Caballo Blanco y Pisa Flores se beneficiarán con los trabajos de renovación de elementos que cumplieron su ciclo de vida útil, para los cuales, no tendrán energía de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.”

San Pelayo: según lo informado, en esta zona de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., “se adelantarán labores de renovación y mantenimiento de equipos, tiempo que no tendrán suministro eléctrico las poblaciones Las Manuelitas, Buenos Aires, Pajonal, La Victoria, El Gas, San José De Morrocoy, Dividivi, Santa Rosa, El Jova, El Ralito, La Selva, El Bálsamo, La Luna, Los Pepinos, Las Lomas, El Bálsamo y Si Te Gusta”.

Martes 26 de mayo:

Pueblo Nuevo: para el 26 de mayo, en este municipio “el equipo técnico realizará trabajos de mantenimiento y renovación de equipos en la línea 548, que demandan la suspensión de la energía de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio”.

Sahagún: según Afinia, “los habitantes de las poblaciones El Guáimaro, La Ye, Rodania, Trementino, Morrocoy, Salitral, Colomboy, Bajo Grande, El Crucero, San Antonio, Las Bocas, Aguas Vivas, El Viajano, Santiago Abajo, La Pita, Altamira, Calle Nueva, Las Aguaditas y El Roble se beneficiarán con los trabajos de optimización eléctrica en la línea 548, para los cuales no tendrán energía de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.”.

Montería: la zona urbana de la capital de Córdoba enfrentaría apagones durante “los trabajos de excavación e instalación de postes, equipos de red y de poda técnica preventiva, para los que se debe suspender el fluido eléctrico en el circuito Pradera 5, que demandan la suspensión de la energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los barrios Altos De Canaán, El Puente, Urbanización Vallejo, Caracolí, Villa Rosario, Villa Nazareth, Rancho Grande, El Níspero, La Palma, Nueva Holanda, La Ribera, Los Colores, Betancí, Torres De Caracoli, El Amparo, Nuevo Horizonte, Nueva Holanda y Camilo Torres”.

“Así mismo, de 8:00 a. m. a 5:35 p. m., estará sin energía la calle 39 entre carreras 9 y 10 del barrio Ospina Pérez; de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el sector de la variante Montería - Cereté sector Sevilla; y de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el sector de la calle 27 entre carreras 8 y 9 del barrio Chuchurubí”, agregó.

Chinú: para este municipio se anunció la “continuación de labores de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva, para las que se debe suspender el fluido eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en las poblaciones Ceja Grande, Ceibas De Leche, Bajo Piedra, Camino Real, Los Algarrobos, El Trébol, Arrimadero, Carranzo, Cienegueta y Algarrobos; y de 7:40 a. m. a 6:00 p. m., en la calle 14 entre carreras 8 y 9 del barrio San Diego”.

Lorica: entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., se adelantarían actividades de excavación e instalación de postes, equipos y de poda técnica preventiva, “tiempo que no tendrá energía la carrera 9a con calle 1 del Estadio de Fútbol Santa Teresita”.

Planeta Rica: continuarían las obras de renovación y mantenimiento de elementos de red y de poda técnica preventiva, 2para las que se debe suspender la energía de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en la población Loma Azul, Las Pelonas, Pamplona, Providencia y Los Pasteles”.

Los Córdobas: se desarrollarían actividades de renovación de equipos que cumplieron su ciclo de vida útil entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., “tiempo que no tendrán fluido eléctrico las poblaciones El Floral, Aguas Blancas, La Arenosa, Las Cañas, Arenosa Central, El Barrial y Santa Rosa La Caña”.

Canalete: según la empresa prestadora, “los habitantes de las poblaciones Mata Plátano, El Clavo, Pueblo Rojo, Tierradentro, El Rincón, Chibolo, Los Cordobitas, Cuchillo, La Lorenza, Cadillo, Villa Luz, Aguas Prietas y El Solito se beneficiarán con los trabajos de renovación eléctrica, para los cuales se suspenderá la energía de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en estos sectores”.