UNGRD habría entregado más de 2.000 toneladas de asistencia humanitaria en Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Montería (referencia).

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que ha entregado más de 2.000 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia en 24 de los 30 municipios Córdoba, afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero.

Según lo expuesto, las ayudas se distribuyen entre kits de alimentos, aseo, cocina, hamacas, toldillos, sábanas, colchonetas, frazadas y esteras.

Sobre los municipios de Ayapel y Lorica precisó que “se han entregado más de 3.000 cajas que contienen alimentos, elementos de cocina, hamacas, sábanas y toldillos. Las ayudas serán distribuidas en articulación con las alcaldías municipales”.

“Además, se han distribuido más de 3 millones de litros de agua potable mediante carrotanques para atender a familias afectadas por el frente frío. La operación también incluye la entrega de 12.383 kilos de alimento para animales de compañía y producción”, agregó.

El 50% del departamento habría sido intervenido para mitigar inundaciones:

“En materia de maquinaria amarilla, la UNGRD y la Gobernación de Córdoba han dispuesto 45 equipos para atender emergencias y ejecutar obras de mitigación en diferentes municipios del departamento”, informó la UNGRD.

“Las intervenciones incluyen 38.629 horas de maquinaria pesada, entre retroexcavadoras sobre oruga, retroexcavadoras de brazo largo, motoniveladoras y vibrocompactadoras, así como 3.324 horas de volquetas dobles y sencillas en municipios como Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Montería, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San Pelayo y Tierralta”, señaló.

Finalmente, detalló que en Tierralta se instaló una carpa tipo hangar que “funciona como centro de acopio humanitario para la recepción, almacenamiento y distribución de ayudas”.

Asimismo, sostuvo que en Córdoba se mantiene desplegada una de las mayores operaciones humanitarias tras el frente frío que dejó a más de 91.000 familias damnificadas, mientras avanzaría la construcción del Plan de Recuperación Temprana para el departamento.