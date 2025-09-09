Los problemas no son por nuestra intervención: MinSalud por informe de Contraloría sobre Nueva EPS

El Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, celebró el informe publicado por la Contraloría General sobre irregularidades en los estados financieros de Nueva EPS, asunto por el que venían realizando advertencias desde hace varios años.

“Me alegra, porque vamos a ver entonces qué fue la administración que hizo el doctor Cardona, y qué fue la presidencia y el manejo que le dio el doctor Enrique Vargas Lleras a la Nueva EPS, si es que los problemas no son por la intervención de nosotros. Hubo que intervenir la Nueva EPS para encontrar cómo tenían guardadas todas las deudas que aparecen hoy en su gran mayoría”, dijo el Ministro de Salud.

En ese sentido, según lo explicó el jefe de la cartera de Salud, lo que quieren ahora es que la plata no llegue a las EPS sino directamente a hospitales y clínicas; también advirtió que la indagación sobre esta problemática la solicitado desde hace mucho tiempo.

“Vamos a ver la verdad, lo mismo que la corte nos llevó a nosotros a hacer las mesas de la UPC, la semana entrante esperamos mostrar un informe de todo lo que se recogió para que ustedes entiendan”, indicó Jaramillo.

También anunció que la próxima semana presentará un informe sobre cómo las EPS le estarían prestando atención, al parecer, a personas que están registradas como fallecidas.

“El desastre de la Nueva EPS no es nuevo”: Superintendente de Salud

El Superintendente de Salud Giovanny Rubiano, aseguró que compulsó copias en diciembre del 2024,en el marco de la medida de intervención por forzosa administrativa, los hallazgos más significativos en Nueva EPS, que tienen relación con la omisión deliberada de pasivos en los balances financieros presentados por la aseguradora.

Por esta situación, indicó que la Supersalud ha definido tres lineamientos para esta EPS, tales como la implementación de una auditoría forense, la auditoría de cuentas médicas y la organización y regularización de los giros tanto a la red pública como privada.