Atentan a bala contra defensor de derechos humanos en el sur de Córdoba

Montería

La integridad física del líder social y defensor de derechos humanos Enyer Nieves Pinto fue protegida por su esquema de seguridad durante un violento atentado ocurrido en la noche del domingo, 14 de septiembre, en el sur de Córdoba.

De acuerdo con el reporte inicial de la Fundación Social Cordoberxia, de la cual Nieves es directivo, sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra su vehículo cuando este abandonaba el municipio de San José de Uré, tras participar en una asamblea de la Plataforma Municipal de Derechos Humanos. El automóvil recibió al menos cinco impactos de bala.

Posteriormente, la Policía asumió el control de la situación y escoltó a Nieves hasta ponerlo a salvo fuera de la región.

La fundación emitió una alerta máxima, advirtiendo que este es el segundo atentado contra la vida de su dirigencia en lo que va del año, lo cual refleja el alto riesgo que enfrentan quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos en el departamento.

Atentado: versión de la Policía

El coronel Elkin Corredor, comandante del Departamento de Policía de Córdoba, confirmó los hechos en diálogo con Caracol Radio.

Relató que el señor Nieves “se trasladaba con su esquema de seguridad, dos unidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en un vehículo” por el sector de Loma de Calderas, en Puerto Libertador, cuando “se le da paso un vehículo” desde donde “inmediatamente ocasionaron los disparos a esta camioneta”.

El oficial precisó que “afortunadamente en su integridad física no hubo nada con él”, y que el líder social “no presenta ninguna situación de afectación a su salud”, limitándose los daños al vehículo.

Consultado sobre la autoría del ataque, el coronel Corredor indicó que no se ha atribuido el hecho a ningún grupo armado en particular, señalando que “no tenemos ninguno identificado” y que la víctima había manifestado “no haber recibido amenazas últimamente”.

El coronel Corredor reveló una preocupante cifra de contexto: en lo corrido del año 2025, se registran 83 casos de “amenazas directas e indirectas hacia la labor de los líderes” en el departamento.

Medidas de protección

Respecto a las medidas de protección, el comandante confirmó que el líder social posee un esquema de seguridad asignado directamente por la UNP.

Anoche, tras el incidente, la Fuerza Pública realizó un acompañamiento para facilitar su salida de la zona. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, incluido un estudio de balística, para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este hecho que enciende las alarmas sobre la seguridad de los líderes sociales en esta sección del país.

El coronel finalizó haciendo un llamado a la comunidad, asegurando que la Fuerza Pública continúa “trabajando fuertemente” en la zona con operativos recientes que han resultado en capturas de integrantes del Clan del Golfo, grupo con injerencia en la zona.