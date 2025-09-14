Tabla del descenso Liga colombiana: Así quedó Cali tras victoria de Alianza y derrota de Envigado

La tabla del descenso cobra mucha más relevancia para el segundo semestre del año, pues se definen los dos equipos que perderán la categoría. Estos serán los que terminen en el puesto 20 y 19 de la clasificación.

De momento, los equipos que pierden la categoría son Unión Magdalena (20°) y Envigado (19°). Sin embargo, hay otros clubes que están implicados y que, de no sumar los suficientes puntos, podrían estar en apuros, como Boyacá Chicó, Deportivo Cali, Llaneros o Equidad.

A continuación un repaso de los partidos en los que hay clubes implicados con el descenso:

Junior 1-1 La Equidad

El equipo bogotano consiguió un punto clave en su visita a Barranquilla. Ante el líder, La Equidad logró igualarlo sobre el minuto 88 con la anotación de Jovanny Bolívar, luego de que al 70 Guillermo Paiva pusiera el primero del partido.

Alianza 3-0 Millonarios

En Valledupar, el cuadro de Hubert Bodhert, que no tiene tanto riesgo en la zona del descenso, se impuso con contundencia 3-0 sobre Millonarios. Los goles los marcaron Jesus Muñoz, Edwin Torres y Carlos Lucumí, mientras que por el Embajador, Sergio Mosquera se fue expulsado.

Once Caldas 1-0 Envigado

Envigado sigue en una situación crítica con el descenso y sumó una nueva derrota. Esta vez fue contra Once Caldas, en el Palogrande, por el gol de Jorge Cardona tras el cobro de un tiro de esquina. El promedio de los antioqueños es de 0.83, distante del 1.04 de Boyacá Chicó.

Otros partidos de la fecha 11

Domingo 14 de septiembre

- Santa Fe vs. Unión Magdalena

- Deportivo Cali vs. Pasto

- Pereira vs. Llaneros

- Tolima vs. Boyacá Chicó