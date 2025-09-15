Tolima Vs. Chicó: Siga el minuto a minuto del partido por la fecha 11 de la Liga colombiana

Deportes Tolima y Boyacá Chicó se enfrentan en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el cierre de la fecha 11 de la Liga colombiana. El equipo de casa busca un triunfo que le permita escalar a las primeras posiciones; los de Tunja, seguir tomando distancia en la tabla del descenso.

Siga acá el minuto a minuto del partido