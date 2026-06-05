Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 20:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en Liga? El dato que ilusiona con la remontada vs Junior

El cuadro antioqueño viene de caer 0-3 con Junior en la final del primer semestre.

¿Cuántas veces Nacional ganó por tres goles de diferencia en esta Liga? Ilusión por la remontada. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)

¿Cuántas veces Nacional ganó por tres goles de diferencia en esta Liga? Ilusión por la remontada. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¿Cuántas veces Nacional ganó por tres goles de diferencia en esta Liga? Ilusión por la remontada. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Se avecina la definición de la gran final del fútbol colombiano, serie que se encuentra 3-0 en favor del Junior de Barranquilla.

En el duelo de ida, los atlanticenses lograron sacar provecho de su localía en el Romelio Martínez y lograron quedar a un paso de la undécima estrella, gracias a las anotaciones de Bryan Castrillón (7′) y el doblete de Luis Fernando Muriel (36′, 53′).

Le puede interesar: Liga colombiana 2026-II: Así se jugará el Todos Contra Todos del campeonato

La presión ahora está de lado de Atlético Nacional, que deberá apelar a la épica en el Atanasio Girardot, su fortín, para tratar de remontar la serie, o al menos forzar la definición desde la tanda de los penales.

La misión verdolaga es complicada y por tal razón, desde las oficinas del club, invitaron a los hinchas que no creen en la remontada para que devuelvan sus boletas de la final (por supuesto se les entrega el dinero de regreso) para venderlas a aquellos aficionados que sí confíen en el milagro.

¿Qué necesita Nacional para ser campeón de la Liga Colombiana 2026-I?

Atlético Nacional debe derrotar a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot por cuatro goles de diferencia para consagrarse campeón de la Liga Colombiana 2026-I. En caso de imponerse por tres anotaciones, la serie se irá a la tanda de penaltis.

¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en la Liga Colombiana 2026-I?

Según información de Sofascore, empresa enfocada en datos y estadísticas, Atlético Nacional tuvo ocho partidos en los que marcó tres goles o más a lo largo del primer semestre de la temporada 2026.

Repase a continuación todos los resultados:

Sofascore

Sofascore

Sofascore

Sofascore

Claro está que de esos ocho encuentros, hay dos resultados que a Nacional no le funcionan: 3-2 frente al Independiente Medellín y 3-1 ante Deportes Tolima. Lo anterior le impediría revertir la historia frente al Junior de Baranquilla en la final.

Por otro lado, hay tres resultados que le permitirían consagrarse campeón: los 4-0 sobre Fortaleza y el mismo Junior o el histórico 7-1 contra Inernacional de Bogotá.

Lea también acá: Alfredo Morelos, contra arbitraje: “Era expulsión, pero como dicen que a Nacional le regalan todo”

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir