¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en Liga? El dato que ilusiona con la remontada vs Junior

¿Cuántas veces Nacional ganó por tres goles de diferencia en esta Liga? Ilusión por la remontada. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Se avecina la definición de la gran final del fútbol colombiano, serie que se encuentra 3-0 en favor del Junior de Barranquilla.

En el duelo de ida, los atlanticenses lograron sacar provecho de su localía en el Romelio Martínez y lograron quedar a un paso de la undécima estrella, gracias a las anotaciones de Bryan Castrillón (7′) y el doblete de Luis Fernando Muriel (36′, 53′).

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La presión ahora está de lado de Atlético Nacional, que deberá apelar a la épica en el Atanasio Girardot, su fortín, para tratar de remontar la serie, o al menos forzar la definición desde la tanda de los penales.

La misión verdolaga es complicada y por tal razón, desde las oficinas del club, invitaron a los hinchas que no creen en la remontada para que devuelvan sus boletas de la final (por supuesto se les entrega el dinero de regreso) para venderlas a aquellos aficionados que sí confíen en el milagro.

¿Qué necesita Nacional para ser campeón de la Liga Colombiana 2026-I?

Atlético Nacional debe derrotar a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot por cuatro goles de diferencia para consagrarse campeón de la Liga Colombiana 2026-I. En caso de imponerse por tres anotaciones, la serie se irá a la tanda de penaltis.

¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en la Liga Colombiana 2026-I?

Según información de Sofascore, empresa enfocada en datos y estadísticas, Atlético Nacional tuvo ocho partidos en los que marcó tres goles o más a lo largo del primer semestre de la temporada 2026.

Repase a continuación todos los resultados:

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Claro está que de esos ocho encuentros, hay dos resultados que a Nacional no le funcionan: 3-2 frente al Independiente Medellín y 3-1 ante Deportes Tolima. Lo anterior le impediría revertir la historia frente al Junior de Baranquilla en la final.

Por otro lado, hay tres resultados que le permitirían consagrarse campeón: los 4-0 sobre Fortaleza y el mismo Junior o el histórico 7-1 contra Inernacional de Bogotá.

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