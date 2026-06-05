¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en Liga? El dato que ilusiona con la remontada vs Junior
El cuadro antioqueño viene de caer 0-3 con Junior en la final del primer semestre.
Se avecina la definición de la gran final del fútbol colombiano, serie que se encuentra 3-0 en favor del Junior de Barranquilla.
En el duelo de ida, los atlanticenses lograron sacar provecho de su localía en el Romelio Martínez y lograron quedar a un paso de la undécima estrella, gracias a las anotaciones de Bryan Castrillón (7′) y el doblete de Luis Fernando Muriel (36′, 53′).
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La presión ahora está de lado de Atlético Nacional, que deberá apelar a la épica en el Atanasio Girardot, su fortín, para tratar de remontar la serie, o al menos forzar la definición desde la tanda de los penales.
La misión verdolaga es complicada y por tal razón, desde las oficinas del club, invitaron a los hinchas que no creen en la remontada para que devuelvan sus boletas de la final (por supuesto se les entrega el dinero de regreso) para venderlas a aquellos aficionados que sí confíen en el milagro.
¿Qué necesita Nacional para ser campeón de la Liga Colombiana 2026-I?
Atlético Nacional debe derrotar a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot por cuatro goles de diferencia para consagrarse campeón de la Liga Colombiana 2026-I. En caso de imponerse por tres anotaciones, la serie se irá a la tanda de penaltis.
¿Cuántas veces Nacional marcó 3 goles o más en la Liga Colombiana 2026-I?
Según información de Sofascore, empresa enfocada en datos y estadísticas, Atlético Nacional tuvo ocho partidos en los que marcó tres goles o más a lo largo del primer semestre de la temporada 2026.
Repase a continuación todos los resultados:
Claro está que de esos ocho encuentros, hay dos resultados que a Nacional no le funcionan: 3-2 frente al Independiente Medellín y 3-1 ante Deportes Tolima. Lo anterior le impediría revertir la historia frente al Junior de Baranquilla en la final.
Por otro lado, hay tres resultados que le permitirían consagrarse campeón: los 4-0 sobre Fortaleza y el mismo Junior o el histórico 7-1 contra Inernacional de Bogotá.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...