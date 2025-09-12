🔴EN VIVO | Junior vs. La Equidad por la fecha 10 de la Liga Colombiana: siga acá el partido

<b>La fecha 11 de la Liga Colombiana comenzará este viernes 12 de septiembre con el duelo entre Junior de Barranquilla y La Equidad</b>, el cual tuvo que ser adelantado para las 7:30 de la noche por cuenta del aplazamiento del partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín.<a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/en-vivo-union-magdalena-vs-junior-en-el-clasico-de-la-costa-por-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/en-vivo-union-magdalena-vs-junior-en-el-clasico-de-la-costa-por-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias"><b>El Tiburón llega a este compromiso luego de caer derrotado 3-1 ante Unión Magdalena en el clásico barranquillero</b></a>, además Junior finalizó el compromiso con 10 hombres debido a que el jugador Mauro Silveia fue expulsado al minuto 75. Por otro lado,<a href="https://caracol.com.co/2025/09/08/fortaleza-vs-la-equidad-por-liga-colombianaen-vivo-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-partido/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/08/fortaleza-vs-la-equidad-por-liga-colombianaen-vivo-siga-aca-el-minuto-a-minuto-del-partido/?rel=buscador_noticias"> <b>La Equidad también perdió el clásico bogotano frente a Fortaleza por la mínima diferencia de gol.</b></a>Por el momento,<b> Junior se sigue consolidando líder de la tabla con 20 puntos</b>, los mismos que tiene Independiente Medellín, que es segundo. Mientras que<b> La Equidad está en la casilla 17 con 10 unidades</b>, al igual que Once Caldas y Boyacá Chicó.