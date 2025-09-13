🔴 Once Caldas vs. Envigado EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido por Liga colombiana

Once Caldas no tuvo un buen inicio de campeonato. Sin embargo, en los últimos partidos ha mostrado señas de recuperación e ilusionan a la hinchada con poder meterse en el grupo de los ocho.

Reciben en el Palogrande a Envigado, un rival directo en la lucha por meterse en zona de clasificación. El conjunto antioqueño cuenta con 11 unidades, mientras que los Blancos con 10 y, de ganar, se aproximarían a la zona.

Le puede interesar: Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

El último duelo entre ambos terminó con triunfo por 1-2 para el equipo de Manizales, por la fecha 11 del Torneo Apertura, gracias a los goles de Dayro Moreno y Michael Barrios.

Siga acá el minuto a minuto de Once Caldas vs. Envigado