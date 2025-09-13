🔴 Once Caldas vs. Envigado EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido por Liga colombiana
El conjunto de Manizales busca seguir por la buena senda.
Once Caldas no tuvo un buen inicio de campeonato. Sin embargo, en los últimos partidos ha mostrado señas de recuperación e ilusionan a la hinchada con poder meterse en el grupo de los ocho.
Reciben en el Palogrande a Envigado, un rival directo en la lucha por meterse en zona de clasificación. El conjunto antioqueño cuenta con 11 unidades, mientras que los Blancos con 10 y, de ganar, se aproximarían a la zona.
El último duelo entre ambos terminó con triunfo por 1-2 para el equipo de Manizales, por la fecha 11 del Torneo Apertura, gracias a los goles de Dayro Moreno y Michael Barrios.
Siga acá el minuto a minuto de Once Caldas vs. Envigado
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento