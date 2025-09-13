🔴 EN VIVO | Alianza vs. Millonarios, por fecha 11 de Liga Colombiana: siga acá la transmisión

En la jornada sabatina por la<b> Liga Colombiana</b> se vivirá un compromiso que <b>podría definir el futuro de dos equipos </b>que están muy cerca del Grupo de los Ocho. <b>Alianza recibe en su casa a Millonarios </b>en la fecha 11 del fútbol colombiano en estadio <b>Armando Maestre Pavajeau a partir de las 4:10 p.m.</b>La lista de convocados del equipo embajador de cara a este compromiso tuvo varias novedades, como era de esperarse <b>Juan Carlos Pereira no fue tenido en cuenta por la grave lesión que sufrió ante Pasto.</b> Por otra parte,<b> Álex Stick Castro</b>, tampoco estará en este juego por molestias en el isquiotibial derecho, al igual que <b>Danovis Banguero</b> que presenta una sobre carga en uno de sus gemelos y <b>Álex Paz no fue tenido en cuenta por Hernan Torres.</b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/parte-medico-millonarios-grave-lesion-de-juan-carlos-pereira-cual-es-el-tiempo-estimado-de-baja/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/parte-medico-millonarios-grave-lesion-de-juan-carlos-pereira-cual-es-el-tiempo-estimado-de-baja/"><b>Parte médico Millonarios: Grave lesión de Juan Carlos Pereira ¿Cuál es el tiempo estimado de baja?</b></a>Por su parte, el equipo d<b>e Valledupar llega a este juego en la posición decimoprimera con 12 unidades,</b> viene de caer como visitante <b>1-3 ante Atlético Bucaramanga por Liga</b>. También quedó eliminado en los octavos de final de la <b>Copa Colombia por goleada 5-2 en el marcador global ante Independiente Santa Fe.</b>Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/grave-acusacion-desde-el-pasto-contra-bismarks-santiago-tras-no-sancionar-penalti-ante-millonarios/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/grave-acusacion-desde-el-pasto-contra-bismarks-santiago-tras-no-sancionar-penalti-ante-millonarios/"><b> Grave acusación desde el Pasto contra Bismarks Santiago, tras no sancionar penalti ante Millonarios</b></a>Este será un duelo de equipos necesitados que están seguidos en la mitad de la tabla. Alianza está en la casilla decimoprimera, con solo un punto más que <b>los embajadores, que tiene 11 unidades y quieren seguir ganando para ingresar a los 8 primeros. </b>