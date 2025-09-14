Liga Colombiana

🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Unión Magdalena, por Liga Colombiana: siga la transmisión del partido acá

El equipo cardenal necesita volver al triunfo para ingresar al grupo de los ocho.

Unión Magdalena vs. Santa Fe Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Unión Magdalena vs. Santa Fe Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad