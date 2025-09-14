🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Unión Magdalena, por Liga Colombiana: siga la transmisión del partido acá

<b>Independiente Santa Fe y Unión Magdalena abren la jornada dominical en la Liga Colombiana. </b>Se enfrentarán por la fecha 11 en El Campín, a partir de las 2:00 p.m. Vale la pena mencionar que hay doblete Cardenal, ante la final ida de la<b> Liga Femenina entre las Leonas y Deportivo Cali, </b>que tendrá lugar desde las 5:00 p.m. Los dirigidos por <b>Jorge Bava</b> tienen que salir al terreno de juego en busca del triunfo, ya que s<b>on novenos con 13 unidades, </b>pasando la mitad de fechas del todos contra todos. Se presenta un peligroso reto para el equipo, puesto que, <b>Unión Magdalena</b> ha mostrado mejorías en su nivel de juego y viene de <b>ganarle al líder Junior de Barranquilla 3-1 en la fecha de clásicos. </b>Los samarios son decimosextos con 11 unidades. Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/en-vivo-union-magdalena-vs-junior-en-el-clasico-de-la-costa-por-la-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/en-vivo-union-magdalena-vs-junior-en-el-clasico-de-la-costa-por-la-liga-colombiana/"><b> ¡Unión Magdalena logró primer triunfo de local en 2025! Victoria sobre Junior en partidazo</b></a>Por su parte, <b> Santa Fe viene de igualar 0-0 en el clásico capitalino con Millonarios </b>en la jornada anterior y caer en casa <b>1-2 ante Once Caldas </b>por Liga. En estos dos juegos la equipo se le han visto muestras de cansancio, ya que entre cada semestre el plantel solo tuvo 3 días de descanso, lo que podría verse reflejado. Pero en la <b>Copa Colombia goleó 4-1 a Alianza </b>en la vuelta de los octavos con una nómina intercalada. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/07/en-vivo-millonarios-vs-santa-fe-en-el-clasico-bogotano-siga-aca-la-transmision-del-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/07/en-vivo-millonarios-vs-santa-fe-en-el-clasico-bogotano-siga-aca-la-transmision-del-partido/"><b>Millonarios y Santa Fe empatan sin goles en un pálido clásico bogotano</b></a> La convocatoria para este encuentro del equipo cardenal tiene varios regresos respecto al último juego, <b>Jhon Meléndez, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Martín Cuesta y Kevin Chaverra </b>regresan. Mientras que las bajas son Santiago Tamayo, Jhojan Torres, Tomás Molina, Marlon Balanta y Santiago Mora.