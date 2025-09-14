Cali Vs. Pasto EN VIVO: Siga la transmisión del partido por la fecha 11 de la Liga
Ambos equipos se encuentra obligados a ganar para acercarse al grupo de los ocho mejores.
Deportivo Cali y Deportivo Pasto se enfrentan en Palmaseca en un duelo de necesitados. Ambos equipos se encuentran fuera del grupo de los ocho mejores y con la obligación de sumar de a tres para mantenerse con aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del campeonato.
Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento