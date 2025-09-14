Liga Colombiana

Deportivo Pereira DEP
Llaneros LLA

Pereira Vs. Llaneros: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Liga colombiana

El equipo de Villavicencio defiende su lugar al interior de los ocho.

Deportivo Pereira se encuentra fuera del grupo de los ocho mejores. (Colprensa - Cristian Bayona).

Deportivo Pereira se encuentra fuera del grupo de los ocho mejores. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Deportivo Pereira y Llaneros se enfrentan en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 11 de la Liga colombiana. El equipo de casa busca un triunfo que le permita ingresar al grupo de los ocho; mientras que los de Villavicencio defiende su posición en zona de clasificación.

Siga acá el minuto a minuto del partido

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad