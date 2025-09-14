Pereira Vs. Llaneros: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Liga colombiana

Deportivo Pereira se encuentra fuera del grupo de los ocho mejores. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Deportivo Pereira y Llaneros se enfrentan en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 11 de la Liga colombiana. El equipo de casa busca un triunfo que le permita ingresar al grupo de los ocho; mientras que los de Villavicencio defiende su posición en zona de clasificación.

Siga acá el minuto a minuto del partido