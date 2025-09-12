Precandidatos hacen duras críticas a Petro por violencia en el país

Durante el panel de precandidatos presidenciales realizado en el marco del Latam Fintech Market 2025, cinco aspirantes a la Casa de Nariño presentaron sus posturas frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

El evento, centrado originalmente en innovación financiera, sirvió también como escenario para que los candidatos debatieran sobre el rumbo del país en temas clave como violencia, narcotráfico, fuerza pública y crimen organizado.

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas hacia el actual manejo del orden público. Señaló que la política de seguridad ha dejado a la fuerza pública “atada de manos” y cuestionó el trato legal que reciben los grupos armados frente a los militares y policías.

“Un ejército que cae en manos de unos milicianos disfrazados de campesinos. Entonces ya van con el rótulo de “persona protegida” por el DIH, y si el soldado se defiende, termina condenado a 40 años. Si el policía dispara para salvar su vida, va preso (…) Aquí hay que devolverle la honra a la Fuerza Pública. Nosotros les debemos más a ellos que a cualquiera”, dijo la precandidata

Cercanía de Petro con Nicolás Maduro

A su turno, el exministro y exsenador David Luna apuntó directamente al presidente Petro por su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro. Luna cuestionó la permisividad en la frontera colombo-venezolana y la falta de acción contra el crimen transnacional.

“El presidente Petro tendrá que contestar una pregunta: ¿por qué razón defendía, como ha defendido, a Maduro? Sabiendo todos nosotros que se robó las elecciones, y sabiendo también que, por la famosa zona binacional, sale la coca, el secuestro y, adicionalmente, la minería criminal. Esa va a ser una respuesta muy importante, porque o se está con el narcotráfico, o se está contra el narcotráfico. Y yo creo que acá nos toca asumir posiciones a todos: ponernos las botas y entender que son ellos los que quieren doblegar la democracia en Colombia”, sostuvo Luna.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, enfatizó en una estrategia de seguridad basada en inteligencia financiera y control económico a las organizaciones criminales. Propuso cortar el flujo de dinero ilegal sin afectar la economía formal ni el empleo.

“No puede pasar es que la agenda de seguridad del país dañe los indicadores de empleo y de consumo, inmediatamente cortemos las mangueras de la ilegalidad en la economía formal. Por lo tanto, queremos que haya seguridad con fuerza e inteligencia, a través de una estrategia que solo puede liderar un presidente orgulloso de su Fuerza Pública”, agregó Oviedo.

En medio de su participación, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas fue contundente al declarar que el país “se le salió de las manos” al actual Gobierno. Propuso un plan de choque inmediato para revertir lo que llamó el “caos” en seguridad, incluyendo la eliminación de las mesas de negociación de la paz total y la reactivación del Plan Colombia con EE. UU.

“El país se le salió de las manos a Gustavo Petro. Y el caos que se va a entregar el 7 de agosto de 2026 va a requerir un plan de choque en materia de seguridad: primer decreto, se eliminan todas las mesas de negociación de la “paz total”. Se revocan todas esas suspensiones de órdenes de captura. Por otro lado, se reincorporan a los oficiales que fueron llamados a calificar servicios de manera prematura e injustificada. Y tercero: me voy a Washington a negociar un Plan Colombia 2.0”, sostuvo.

Finalmente, la senadora María José Pizarro hizo un llamado a no repetir errores del pasado en la lucha contra el crimen. Si bien reconoció la necesidad de acción militar, advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza y abogó por cooperación internacional para entender y enfrentar las dinámicas del crimen.

“Necesitamos cooperación internacional porque tenemos que entender cómo funcionan los flujos de los recursos ilegales en nuestro país. Tenemos que entender cómo opera la mafia albanesa, las mafias mexicanas y las mafias internacionales en Colombia, pero no es para poner, nuevamente, de carne de cañón a la gente de Colombia”, concluyó la precandidata.