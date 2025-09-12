Expresidente Duque asegura que la “justicia está politizada” en la región tras condena a Bolsonaro

Bogotá D. C.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable por intento de golpe de Estado y recibió una condena de veintisiete años y tres meses de prisión en régimen cerrado.

Múltiples figuras políticas del mundo, como el mandatario estadounidense Donald Trump, se pronunciaron en contra de la decisión tomada por el Tribunal Supremo Federal de Brasil, a las que se sumó el expresidente de Colombia entre 2018 y 2022, Iván Duque, quien manifestó su preocupación en diálogo con Caracol Radio.

Duque afirmó que en América Latina se ve un escenario de “judicialización de la política y politización de la justicia”. Esto, en alusión al juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, quien fue hallado culpable en primera instancia de dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal.

Pese a que el fundador del Centro Democrático, el partido político con el que Duque se posicionó como presidente, recibió una condena de 12 años por este caso, una tutela falló en su favor y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata hasta que se defina la segunda instancia del fallo condenatorio.

Duque manifestó su preocupación por la condena de Bolsonaro y aseguró que esta responde a “un claro deseo de evitar que él sea candidato presidencial de Brasil el año entrante”.

No obstante, en 2023 el líder de extrema derecha fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo electivo por 8 años. Eso quiere decir que Bolsonaro apenas podría disputar elecciones hasta 2030.

Sentencia a Bolsonaro es “desproporcionada”, dice Iván Duque

El exmandatario calificó como “desproporcionada” la sentencia que recae sobre quien fue su homólogo brasileño durante tres años, entre 2019 y 2022.

Además, dijo que la decisión muestra unas “grandes debilidades probatorias, por eso Estados Unidos y otros países se han pronunciado con preocupación”.

Por otro lado, acusó que “hay una especie de discrecionalidad porque lo que se ha visto con Bolsonaro, no se ha visto con otros dirigentes políticos en Brasil, que tienen prontuario y que han gozado de impunidad por mucho tiempo”.

Cabe recordar que otros expresidentes como Dilma Rousseff o el propio Luiz Inácio Lula da Silva, actual gobernante de Brasil, han tenido que responder a la justicia en casos de presunta corrupción.

Rousseff fue destituida de su cargo en 2016, cuando fue acusada de violar normas fiscales maquillando el déficit presupuestal. Mientras que Lula, quien tuvo un primer mandato entre 2003 y 2010, recibió 12 años de prisión por corrupción en 2017. Cumplió 19 meses de la condena, antes de que fuese anulada por defectos procesales.

Asimismo, Donald Trump comparó el caso con los juicios que ha enfrentado, especialmente cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio en 2021. El mandatario estadounidense, quien también expresó su preocupación y solidaridad con Bolsonaro, afirmó que en su situación "no se salieron con la suya”.