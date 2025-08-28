“Lo primero es cambiar al presidente”: Mauricio Cárdenas sobre Ecopetrol si llega a Casa de Nariño

Cartagena

En el marco del Congreso Nacional de Minería que se desarrolla en Cartagena, el precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, dijo en diálogo con Gustavo Gómez, director de 6AM de Caracol Radio, que lo primero que haría con Ecopetrol si llega a la Casa de Nariño es cambiar a su presidente.

El exministro de Hacienda, dio a conocer tres nombres de quienes para él podrían ocupar la presidencia de la empresa estatal petrolera en su gobierno.

“Lo primero que hago es cambiar el presidente. Lo segundo, es y le voy a dar nombres. Qué maravilla tener de presidenta de Ecopetrol a una especie de María Fernanda Suárez, Juan Ricardo Ortega o a un Juan Manuel Rojas. Todos en este sector energético expertos, todos trabajando conmigo, todos hemos sido colegas, han hecho carreras, personas así que nos den orgullo que uno vaya a esos foros de los petroleros en el mundo”, dijo en su intervención en la conversación con Gustavo Gómez.

Mauricio Cárdenas indicó que Ecopetrol es una parte del problema que tiene Colombia y por eso insistió en que el país debe volver a producir petróleo.

“Yo fui ministro de Minas y Energía y puse a Colombia en un millón de barriles de petróleo por día. Ahora estamos como en 750,000, esos 250,000 sí que nos hacen falta. Eso sí que nos ha empobrecido”, puntualizó.