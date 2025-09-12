Héctor Olimpo oficializa su candidatura presidencial con una apuesta por las regiones autónomas

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, oficializó su candidatura a la Presidencia de la República con un mensaje claro: “Colombia necesita un presidente Caribe”.

Respaldado por el movimiento ciudadano Colombia Diferente, el dirigente propone una transformación del modelo de Estado para darle “mayor autonomía” a las regiones.

El pilar de sus propuestas

“Vamos a crear la Región Autónoma del Caribe, la de Antioquia y el Eje Cafetero, la del Pacífico, la de la Orinoquía y Amazonía, la de los Santanderes, el Centro y la Región Autónoma del Suroccidente. Cada una con autonomía real para manejar recursos y competencias. Esa será la llave para la prosperidad y la equidad”, afirmó Olimpo durante el anuncio realizado en Barranquilla.

El aspirante presidencial hizo énfasis en el desequilibrio actual que, según él, ha perpetuado la desigualdad territorial. “La desigualdad no es general, es regional: donde se concentra el poder político se concentra también el poder económico”, señaló.

Olimpo también destacó el potencial del Caribe colombiano, al que calificó como una región “más grande que 125 países del mundo y del tamaño de Bolivia”, pero que continúa cargando con “20 puntos de pobreza multidimensional” debido a la concentración de recursos en el centro del país.

“El ser Caribe es ser universal. Nuestra diversidad no puede seguir viéndose como un problema, sino como la gran oportunidad de construir un país más justo”, concluyó.