¿Nuevo puente Pumarejo podría convertirse en un ‘elefante blanco’?: la Contraloría responde

Este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la sede de la Auditora General de la República, en el norte de Barranquilla, entre representantes de la Contraloría, el Invías, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, y el Puerto de la ciudad para buscar solución urgente a lo sería el desmonte del antiguo puente Pumarejo.

Antes de la reunión, la vicecontralora en funciones, Lilibeth Aguilera Púa, habló sobre este tema y recordó que la inversión del nuevo puente Pumarejo fue superior a los $781 mil millones, pero que hoy no está cumpliendo ese objetivo debido a que la antigua infraestructura, que sigue en pie, impide el paso de embarcaciones de gran calado.

Por lo que advirtió que el nuevo puente se podría convertir en un “elefante blanco” sino se deconstruye lo antes posible.

Además, que el Invías aún no le ha entregado a la Contraloría una estimación oficial sobre el costo del desmonte o demolición del viejo puente.

“Tenemos prevista una mesa de trabajo para revisar todos los aspectos relacionados con la construcción del Puente Pumarejo, una obra que representa una inversión superior a los setecientos ochenta y un mil millones de pesos, recursos del orden nacional. Esta gran inversión, gestionada a través del Invías, se realizó en el año 2015. Sin embargo, actualmente el puente no está cumpliendo con la funcionalidad para la cual fue construido. Es decir, el puente no está prestando el servicio esperado. Por esta razón, la Contraloría, en aras de evitar que esta obra quede inconclusa o en un estado crítico, ha decidido intervenir y propiciar mesas de trabajo con todas las partes involucradas, con el fin de definir el desmonte de este puente, que actualmente impide la navegabilidad de embarcaciones de gran calado en el río Magdalena”, dijo.

Inspección en la Triple A

Aguilera también dijo que la Contraloría ha recibido múltiples denuncias ciudadanas sobre la prestación del servicio de acueducto por parte de la empresa Triple A.

Las denuncias apuntan a una supuesta mala calidad en la prestación del servicio, como altos costos y manejo de subsidios. Por lo que la Contraloría anunció una inspeccionará la empresa.

“Con la empresa Triple A, lo que vamos a hacer es lo siguiente: hemos recibido múltiples denuncias ciudadanas, especialmente de deudores, quienes han alertado al órgano de control. Ante esto, la Contraloría ha decidido realizar una inspección y una revisión. La ciudadanía, en sus denuncias, manifiesta una mala prestación del servicio, así como inconformidades con los costos y subsidios del mismo. Estas situaciones han llevado a la Contraloría a organizar mesas de trabajo con la entidad y con los ciudadanos, con el fin de escuchar y revisar lo que está ocurriendo en torno a este tema”, precisó Aguilera.

La lupa en Sabanalarga

También la vicecontralora en funciones agregó que el órgano de Control le abrió un proceso sancionatorio al alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, por inasistencia a mesas sobre obras inconclusas.

El proceso en curso contempla dos posibles sanciones: una multa económica o la suspensión del cargo del alcalde.

Entre las obras afectadas se encuentran polideportivos, sistemas de canalización de arroyos, y en particular, el alcantarillado del barrio Evaristo Surdis, todas estas obras superan un valor de hasta 33.000 millones de pesos.

“El proceso sancionatorio tiene varias etapas. En este momento apenas se ha notificado al alcalde la apertura del proceso. Él debe ejercer su derecho a la defensa, y esperamos que antes de finalizar el año se pueda llegar a una resolución. La idea es que, a partir de este proceso, el alcalde tome decisiones. Hasta ahora, no hemos visto disposición por parte de la administración municipal para resolver la situación crítica de las obras, muchas de las cuales están suspendidas”, sostuvo la funcionaria.