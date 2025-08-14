David Luna propone que haya un solo candidato de oposición para el 2026, en honor a Miguel Uribe

Colombia

Por medio de una carta, el exsenador de Cambio Radical y ahora precandidato presidencial por firmas, David Luna, ha hecho una propuesta de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2026.

Su llamado consiste en depurar la lista de aspirantes a la Presidencia de sectores cercanos a la oposición y construir una sola candidatura que refleje la unidad, como un homenaje al fallecido senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe.

“Le hemos sacado el cuerpo a ese propósito (de la unidad), creyendo que tenemos la fórmula mágica para ganar o, lo que es peor, aferrándonos a disputas personales que nos alejan de lo esencial. El vil asesinato de Miguel Uribe es el hecho político más grave de los últimos 30 años (…) todas las aspiraciones presidenciales quedan marcadas por la muerte de un amigo”, sostiene la carta.

El excongresista y exministro de las Tic considera que es momento de “honrar su memoria, atendiendo la voz de su esposa María Claudia, quien con razón exige verdad y justicia, pero también con determinación pide unión. La mejor forma de hacerlo, creo, es construyendo un consenso auténtico y sin hipocresías”.

Este llamado a la unidad de Luna, sin embargo, deja por fuera a “quienes en su derecho defienden el proyecto político que lidera el presidente Petro o a quienes no han sido coherentes en sus posiciones”.

Por eso, concluye el exsenador, “debemos llegar a una sola candidatura que represente a la Colombia que no quiere vivir con miedo, que quiere vivir en paz, y encontrar un objetivo en común para reencauzar el país que se diluye en manos de radicalismos que desprecian los argumentos o atacan a quien piensa distinto”.