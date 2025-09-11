Así fue el homenaje a Miguel Uribe en Latam Fintech en Barranquilla a un mes de su muerte

En el marco de Latam Fintech Market 2025 que se lleva a cabo en Barranquilla, le rindieron un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe a un mes de su fallecimiento.

El homenaje consistió en dejar una silla vacía en el panel de precandidatos presidencial en el evento, y la entrega de una planta a su hermana, María Carolina Hoyos.

“No es la primera vez que nos pasa en esta familia, y probablemente eso lo hace más duro, pero también eso tiene que convertirse cada una de nuestras lágrimas en una acción positiva en creer en nuestro país en acciones transformadoras”, dijo.

Miguel Uribe había destacado la industria Fintech

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, destacó el apoyo el apoyo del exprecandidato presidencial a la industria Fintech.

“Miguel fue un convencido del fortalecimiento de esta industria. Una semana antes del atentado, estaba en una reunión con muchos de los miembros de la Junta de Colombia Fintech porque entendía el valor de la tecnología, cómo la tecnología podía acercar el sector financiero a los más necesitados y los más vulnerables. Quiere decir que era un convencido del fortalecimiento de este sector”, manifestó.