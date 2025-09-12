Caso de menor maltratado por su padre en Yarumal está siendo investigado por la Fiscalía y el ICBF

En la grabación se observa cómo el agresor, identificado por la comunidad como Sergio Sánchez, golpea al menor mientras lo reta a denunciarlo. Foto: Cortesía.

A propósito del caso de maltrato, donde un padre golpea brutalmente a su hijo en Yarumal, en el Norte del departamento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que “gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección”.

Además, a través de su cuenta de X, el gobernador Rendón, detalló que “el caso está en la Fiscalía en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación”.

Recordemos que, en la grabación que circula en redes sociales se observa cómo el agresor, identificado por la comunidad como Sergio Sánchez, golpea al niño mientras lo reta a denunciarlo. Con lo que sería un rejo, lo lanza al piso y lo ataca a puños, patadas y latigazos en medio de insultos y gritos.

Habitantes de la vereda El Bosque, donde ocurrieron los hechos, aseguraron que no es la primera vez que el menor de edad es víctima de violencia intrafamiliar. Según relatan, el hombre suele maltratarlo en lugares apartados para evitar ser descubierto, aunque en esta ocasión quedó registrado en video.

Rechazo e investigación

Ante la denuncia pública, la Alcaldía de Yarumal emitió un comunicado en el que rechazó de manera contundente toda forma de violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

“Tras la denuncia pública en video de un caso de presunto maltrato a un menor de edad en nuestro municipio, hemos activado de inmediato el protocolo de atención integral establecido para estos casos”, señala el comunicado.

Finalmente, el gobernador Rendón expuso que se le hará seguimiento al caso para evitar que este tipo de hechos violentos se sigan repitiendo.