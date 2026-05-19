Actores sociales alertan crisis de salud por más de 10 mil habitantes de calle en Medellín

Medellín, Antioquia

Distintos actores sociales y organizaciones que trabajan con población de y en calle, advierten que Medellín enfrenta una grave problemática de salud pública y exclusión social con más de 10 mil personas que estarían hoy en situación de calle en la ciudad, aunque reconocen que no existen cifras oficiales actualizadas que permitan dimensionar con precisión el fenómeno.

Durante un encuentro de colectivos sociales que trabajan directamente con esta población en el Centro de Desarrollo Social de La Candelaria (comuna 10), en el marco de una serie de reuniones con el Concejo de Medellín, cuya próxima sesión está programada para este viernes 22 de mayo, los voceros expresaron que uno de los principales problemas es la falta de articulación efectiva entre la institucionalidad y las organizaciones sociales, que aseguran conocer de primera mano la realidad en calle.

Señalan que, aunque la Alcaldía ha invertido recursos en programas para habitantes de calle, no se conocen resultados claros ni indicadores que evidencien cuántas personas han logrado salir de esta condición.

Eric Julian García, licenciado en educación y director del medio alternativo IndiGente, enfocado en esta problemática, aseguró que Medellín no sabe hoy cuántos habitantes de calle tiene.

“Se habla de 12 mil, 13 mil o 14 mil personas, pero no hay datos ciertos. Si no sabemos cuántos son, no sabemos a quiénes estamos atendiendo ni cómo hacerlo de manera efectiva”, señaló García.

Llamado a la prevención y el trabajo articulado

Durante la reunión, los agentes sociales también advirtieron sobre el aumento del consumo de sustancias psicoactivas a edades cada vez más tempranas, y señalaron la urgencia de fortalecer la prevención desde la familia, los colegios y la academia, para evitar que más jóvenes terminen en la calle.

Por otra parte, Alejandro Morales, quien ha hecho parte de diversos programas de la Secretaría de Inclusión y Familia, y actualmente lidera la Corporación Amor Inagotable Por Mi Prójimo, insistió en la necesidad de un trabajo conjunto con las diferentes dependencias públicas de la ciudad:

“La institucionalidad tiene recursos, nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento del territorio. Si no trabajamos unidos, este problema seguirá creciendo”.

Los colectivos y organizaciones esperan que la reunión del viernes en el Concejo de Medellín permita avanzar en acciones concretas, mejorar la coordinación con la administración distrital y construir soluciones integrales frente a una problemática que, aseguran, ya se salió de control.