Antioquia presenta riesgos al voto libre por presión del Clan del Golfo y ELN, según ICP

Antioquia

Alrededor de 327 mil votos fueron detectados por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) en puestos de votación considerados atípicos, ubicados en zonas con presencia de grupos armados y estructuras criminales.

Según el informe, estos puestos concentran un potencial electoral de más de 494 mil ciudadanos habilitados, una cifra que el Instituto considera significativa en una contienda presidencial competida. Asimismo, el análisis combina una veeduría en territorio con un estudio estadístico de las elecciones al Congreso de 2026, cruzado con variables de riesgo territorial.

¿Cuál es el panorama en Antioquia?

Entre los departamentos priorizados por este estudio, Antioquia (7,6 %) se posiciona en el séptimo lugar de la lista, con municipios como Bello, Caucasia, Remedios, Yarumal y Medellín presentando una incidencia baja. Y es que, aunque no registra una concentración crítica como Norte de Santander (28,8 %), Caquetá (18,2 %) y Cauca (12,1 %), esta situación podría incidir en el resultado de la elección presidencial en el departamento.

El ICP alertó además que, en diferentes zonas del departamento antioqueño, se estarían presentando mecanismos de coerción al votante, como presiones comunitarias, control territorial, restricciones a la movilidad, vigilancia y exigencia de certificados electorales por parte de estructuras como el Clan del Golfo/AGC y el ELN.

Llamado a las autoridades

El director del Instituto, Carlos Augusto Chacón, aseguró que “el voto se captura antes de llegar a la urna” y pidió que la observación nacional e internacional no se limite a los puestos de votación, sino que evalúe todo el entorno electoral.

Cabe resaltar que el Instituto aclaró que estos hallazgos no constituyen señalamientos contra campañas o candidatos, sino un llamado urgente a las autoridades electorales, judiciales y de control para verificar los territorios priorizados antes de la jornada presidencial.