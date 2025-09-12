Capturan a presunto enlace logístico de disidencias FARC tras atentado contra torre de energía

Medellín, Antioquia

Tras el atentado terrorista ocurrido en la noche del miércoles en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó este jueves la captura de un presunto integrante de las redes de apoyo del frente 36 de las disidencias FARC, conocido con los alias de ‘Tío’ o ‘Sastre’, quien estaría vinculado a la fabricación de uniformes, adquisición de explosivos y otras actividades logísticas del grupo guerrillero.

La detención se logró en una operación articulada entre el CTI de crimen organizado, la Sijin de la Policía de Antioquia, el Ejército Nacional y unidades de inteligencia. Según detalló el mandatario departamental, en una vivienda de la Comuna 3, Aranjuez, de Medellín las autoridades encontraron material de intendencia presuntamente destinado al grupo ilegal, incluyendo uniformes que estarían siendo elaborados allí.

“La Fuerza Pública capturó a alias Tío o Sastre, integrante de las redes de apoyo del frente 36, encargado de logística, actividades de inteligencia delictiva, adquisición de material de intendencia y explosivos”, confirmó el gobernador a través de su cuenta de X.

ataque a torre de energía en Loreto

La captura se da menos de 24 horas después del atentado contra una torre de energía de EPM en el sector de Loreto, centro-oriente de Medellín. Aunque la estructura fue afectada, el fluido eléctrico no se interrumpió. En el lugar fue hallada una bandera del frente 36, lo que llevó a las autoridades a señalar como responsables a las disidencias FARC, presuntamente en represalia por el reciente abatimiento de alias Guillermino, uno de sus cabecillas, en zona rural del municipio de Campamento.

Recompensa y continuidad de la ofensiva

Las autoridades ofrecieron hasta 200 millones de pesos como recompensa por información que permita dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado. La investigación sigue en curso, y desde la Gobernación se anticipó que continuarán los operativos de allanamiento y judicialización.

“Juntos somos más fuertes contra la criminalidad”, concluyó el gobernador, quien reiteró que la seguridad de Medellín y Antioquia es prioridad ante la amenaza que representan estos grupos armados ilegales.