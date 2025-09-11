Medellín

Investigan brutal golpiza de un padre a su hijo en zona rural de Yarumal, Antioquia

El caso de maltrato infantil quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En la grabación se observa cómo el agresor, identificado por la comunidad como Sergio Sánchez, golpea al niño mientras lo reta a denunciarlo. Foto: Cortesía.

Un nuevo caso de maltrato infantil generó indignación en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia. En un video que circula en redes sociales quedó registrada la brutal golpiza que un hombre le propinó a su hijo menor de edad en zona rural de la localidad.

En la grabación se observa cómo el agresor, identificado por la comunidad como Sergio Sánchez, golpea al niño mientras lo reta a denunciarlo. Con lo que sería un rejo, lo lanza al piso y lo ataca a puños, patadas y latigazos en medio de insultos y gritos.

Habitantes de la vereda El Bosque, donde ocurrieron los hechos, aseguraron que no es la primera vez que el menor es víctima de violencia intrafamiliar. Según relatan, el hombre suele maltratarlo en lugares apartados para evitar ser descubierto, aunque en esta ocasión quedó registrado en video.

Repudio y rechazo

Ante la denuncia pública, la Alcaldía de Yarumal emitió un comunicado en el que rechazó de manera contundente toda forma de violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

“Tras la denuncia pública en video de un caso de presunto maltrato a un menor de edad en nuestro municipio, hemos activado de inmediato el protocolo de atención integral establecido para estos casos”, señala el comunicado.

La administración municipal informó que, en articulación con la Fuerza Pública, la Comisaría de Familia, el ICBF y demás entidades competentes, se tomaron medidas para garantizar la protección del menor, ofrecer acompañamiento psicosocial y remitir el caso a las autoridades judiciales.

¡Comunicado a la opinión pública! Nuestra postura siempre será la protección y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Denunciar es proteger. 📲312 830 1934 #YarumalNosUne

Publicada por Alcaldía Yarumal Antioquia en Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Asimismo, se adoptaron acciones frente al presunto agresor en cumplimiento de la ley y con el objetivo de evitar la repetición de hechos similares.

Finalmente, la comunidad exigió celeridad en las investigaciones y la captura del responsable, pues insisten en que el niño ya ha sido víctima de otros episodios de maltrato.

