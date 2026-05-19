Iglesia Católica de Antioquia y Chocó llamó a votar responsable en elecciones presidenciales

La Iglesia Católica de Antioquia y Chocó hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto “consciente, libre y responsable” en las próximas elecciones presidenciales, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta el país por la polarización, la violencia, la corrupción y el debilitamiento de la democracia.

En un comunicado firmado por arzobispos y obispos de distintas diócesis de ambas regiones, señalan que la elección del próximo Presidente de la República será “un acto decisivo para la vida de Colombia” y pidieron a los ciudadanos asumir con responsabilidad el deber de votar.

Los líderes religiosos expresaron su preocupación por problemáticas como la inseguridad, la crisis del sistema de salud, la situación fiscal del país y la pérdida de valores éticos y sociales. Además, cuestionaron fenómenos como el clientelismo, la compra de votos, la manipulación política y los discursos de odio.

“Pensar distinto no nos convierte en enemigos. Las diferencias políticas jamás deben romper la fraternidad que nos une como hijos de una misma nación”, indicaron en el pronunciamiento.

La Iglesia también pidió elegir al candidato “más competente” para afrontar desafíos como el restablecimiento del orden público, el fenómeno migratorio, la estabilidad democrática y lo que denominaron “degradación moral” e “invierno demográfico”.

Llamado a defender la democracia

En el documento, los obispos insistieron en la necesidad de defender la democracia y promover la política como un servicio al bien común y no únicamente como una disputa por el poder. Asimismo, reiteraron la importancia de proteger la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, fortalecer la familia, combatir la pobreza y garantizar derechos como la salud y la educación.

La Iglesia invitó a la ciudadanía a participar masivamente en las urnas y afirmó que “vender el voto es vender la patria”, al tiempo que pidió orar para que el país pueda elegir un gobierno que contribuya a la reconciliación y la esperanza nacional.

El comunicado fue firmado por el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo; el obispo de Sonsón-Rionegro, Fidel León Cadavid Marín; el obispo de Jericó, Noel Londoño Buitrago; y otros líderes de diócesis de Antioquia y Chocó.