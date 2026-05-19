Capturados alias ‘Kala’, ‘Cristo’ y ‘Tatán’, tres coordinadores de bandas criminales en Medellín

Medellín, Antioquia

En las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de los alias ‘Kala’, ‘Cristo’ y ‘Tatán’, quienes serían coordinadores de grupos delincuenciales en Medellín y presuntamente responsables de tráfico de drogas, extorsión, homicidios y desplazamiento forzado.

A través de intervenciones focalizadas, se logró la captura de Alexander Mejía Ríos, conocido con el alias de ‘Kala’, quien coordinaba las actividades delincuenciales de un grupo de crimen organizado. Fue detenido en flagrancia durante un allanamiento a una vivienda en el barrio Santo Domingo, la cual, según las investigaciones, era utilizada para el almacenamiento, dosificación y distribución de sustancias estupefacientes. Al hombre le fue impuesta medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Otro de los capturados es Wilinton Alexander Agudelo Ciro, de 37 años, conocido con el alias de ‘Cristo’. Este sujeto sería el coordinador del grupo delincuencial El Acopio, que delinque en sectores como El Chispero, El Paraíso, la curva de Malaquías y Rancho de Lata. De acuerdo con las investigaciones, dinamizaba actividades criminales relacionadas con tráfico de drogas, extorsiones y desplazamientos forzados. Su captura se realizó en el barrio Aures, de la comuna 7 de Robledo.

Asimismo, en el barrio El Socorro, la Policía capturó a Jonathan Álvarez Sánchez, de 37 años, conocido como alias ‘Tatán’. Según las autoridades de Medellín, este sujeto delinquía con el grupo delincuencial La Agonía y es investigado por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.

El brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habló sobre estos procedimientos y las respectivas capturas: “En lo que va corrido de la vigencia 20 26, hemos logrado la captura de 30 coordinadores de estos grupos delincuenciales de crimen organizados, hemos logrado la captura de 7 cabecillas, entre ellos, Alia Jonás, Alex Mentiras, Sebastián, El Cojo, Tatán, Cristo, entre otros delincuentes, que ya no seguirán cometiendo esta conducta delictiva”.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencia 123 y la línea 165 contra el secuestro y la extorsión.