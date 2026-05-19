Confederación Nacional de Minería rechazó amenazas del ELN al gremio en Antioquia

Antioquia

La Confederación Nacional de Minería rechazó las amenazas del ELN contra mineros y empresarios del gremio en las subregiones del Bajo Cauca y Norte de Antioquia, luego de que el grupo armado ilegal difundiera un comunicado en el que señala a propietarios de minas y entables de presuntamente financiar al Clan del Golfo.

El pronunciamiento señala que los pequeños mineros han sido convertidos en víctimas tanto de los grupos armados ilegales como de las condiciones de abandono estatal.

El gremio condenó las intimidaciones atribuidas al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en las que el grupo armado exige el pago de un “impuesto de guerra” y acusa a algunos empresarios mineros de entregar el 10% de lo extraído al Clan del Golfo.

“Rechazamos, además de esto, porque nos ponen como un objetivo militar, desconociendo entonces ese principio de que ellos se urbanan de trabajar por las comunidades pobres de este país”, indicó Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Minería.

Ante este panorama, la confederación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las demás autoridades para que se intervenga de manera urgente y garantice la seguridad de los pequeños mineros en estas zonas del departamento de Antioquia.

Denuncias por amenazas del ELN

En un video de comunicado, el ELN calificó a los mineros del Bajo Cauca y Norte de Antioquia como colaboradores del Clan del Golfo, amenazando con posibles ataques contra quienes, según ellos, se apropien de minas o tierras, o actúen como “testaferros” del grupo armado.

El ELN exigió a los mineros el pronto pago de las cuotas extorsivas y aseguró que sancionará a quienes generen daños ambientales en los territorios donde operan.