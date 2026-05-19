Ciudadano ruso expulsado de Medellín estaría amenazando al alcalde Federico Gutiérrez

Medellín

Tras ser expulsado del país el pasado 13 de abril del presente año por su mal comportamiento y diferentes confrontaciones en Medellín, el ciudadano ruso George Wolfe intentó llegar nuevamente a la capital antioqueña de forma irregular, además, presuntamente habría lanzado amenazas contra el alcalde Federico Gutiérrez por medio de redes sociales y su línea telefónica personal.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario local, el extranjero cruzó la frontera de Colombia con Ecuador de manera ilegal tras un mes de haber sido expulsado previamente del territorio nacional. Las indagaciones preliminares de las autoridades señalan que el implicado presuntamente utilizaba una cédula de ciudadanía colombiana falsa a nombre de Gustavo Rafael Gutiérrez, la cual habría sido tramitada de forma fraudulenta en la ciudad de Cali.

La Fiscalía General de la Nación y agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan el origen de los mensajes intimidatorios dirigidos al número de celular personal del mandatario. El alcalde de Medellín confirmó que el ciudadano ruso ha utilizado canales directos y terceros en redes sociales para difundir hostigamientos. El material probatorio se mantiene bajo estricta reserva, debido a que los organismos de seguridad intentan establecer si el presunto retorno del extranjero obedece a una aparente intención de retaliación contra el alcalde por las medidas migratorias adoptadas en su contra.

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El historial judicial y de convivencia del extranjero en la capital de Antioquia registra antecedentes de alteración del orden público en el sector de El Poblado. Residentes de la unidad residencial donde habitó el ciudadano ruso denunciaron presuntas agresiones físicas y verbales reiteradas durante un periodo de dos años.

Paralelo al proceso por fraude documental y amenazas, las autoridades competentes indagan los activos del sospechoso del extranjero, quien presuntamente registra propiedades en Medellín y contratos de arrendamiento de alto costo en Cali, con el fin de verificar la licitud de los recursos económicos empleados por el ruso en el país.

La administración distrital enfatizó que las acciones de control migratorio y de vigilancia se intensificarán en toda la ciudad; aunque la capital antioqueña mantiene una política de puertas abiertas para el turismo, se priorizará la protección de la comunidad y de la población infantil.