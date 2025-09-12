En Caldas incautaron 1.2 toneladas de marihuana transportada en un camión

Caldas- Antioquia

La policía reportó que la seccional de tránsito y transporte interceptó un camión en el que eran transportadas más de una tonelada de marihuana. El alijo estaba oculto entre la carga del vehículo.

La policía de Antioquia informó que durante el procedimiento realizado en la vía La Pintada – Medellín, pero en jurisdicción de Caldas, sur del Valle de Aburrá, fue hallado por personal de tránsito y transporte de la institución que, al revisar el carro, encontraron el millonario cargamento.

“Sector El Remanso, donde personal de tránsito adelantaba planes de prevención, control y registro a vehículos. En la acción fue capturado un hombre a quien se le incautaron mil doscientos cincuenta kilos de marihuana avaluados en más de mil millones de pesos, que eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento en la carga de un camión que cubría la ruta Cali-Medellín”, reportó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) de Policía Antioquia.

En el procedimiento también se inmovilizó el camión que era utilizado para transportar el alucinógeno. Por ahora no se detalla para qué grupo ilegal venía el cargamento.