Extranjero prófugo se escondía en Medellín, pero fue capturado y expulsado de Colombia

El ciudadano norteamericano era prófugo de la justicia por un robo millonario cometido en Las Vegas, Nevada.

Extranjero prófugo de la justicia expulsado - foto Migración Colombia

Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano que era buscado por el gobierno de Estados Unidos acusado de varios delitos. Esta persona fue capturada por organismos de seguridad de Medellín y del país norteamericano.

Según el reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, integrantes de la SIJIN de la policía, Migración Colombia y la agencia U.S. Marshals, ubicaron al extranjero en la capital antioqueña luego de labores de inteligencia. Lo capturaron y luego lo expulsaron del país hacia la ciudad de Miami, donde fue capturado.

El mandatario local reportó que este hombre estaba prófugo de la justicia y se estaba escondiendo en la ciudad. “Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami. Había intentado esconderse en Medellín, gastando parte del dinero producto de ese delito. Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad”, escribió en cuenta de X.

Agregó que esta acción coordinada con organismo internacional se suma a la realizada el pasado 19 de agosto cuando fue expulsado del país porque también era prófugo de la justicia estadounidense por el delito de homicidio.

