Campamento implementa toque de queda nocturno en el área urbana hasta el 18 de septiembre
La medida tomada por la alcaldía también incluye cierre de algunas vías y restricción de parrillero en moto, todo esto como medidas de seguridad por el abatimiento de alias ‘Guillermino’.
Campamento- Antioquia
Luego de que la Policía Nacional desarrollara una operación que permitió dar de baja a Jorge Iván Salazar Ospina, alias ‘Guillermino’, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias y alias ‘Román’ en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento, las autoridades locales decidieron algunas medidas de seguridad preventivas para evitar situaciones que lamentar en caso de que se reporten retaliaciones de ese grupo guerrillero.
La alcaldía de Campamento anunció que desde el jueves 11 de septiembre y hasta el 18 del mismo mes se decretó toque de queda nocturno entre las 10 p.m. y las 5 a.m. de cada día.
La otra medida restringe la movilización de hombres y mujeres en moto como parrilleros entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.; la orden es para la misma fecha del toque de queda.
Además, la alcaldía restringe el parqueo de cualquier vehículo en inmediaciones del parque principal del municipio de Campamento entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Aunque en este caso se aclara que la medida es de manera indefinida.
También se ordenó el cierre de algunas vías por donde se prohíbe la movilidad, así: Cierre de la carrera Santander, entre la calle Córdova y calle Zea (Cafetería Manzanillo hasta la esquina del Comando) de la zona urbana de Campamento, prohibiendo en este trayecto y de manera indefinida la circulación y parqueo de motocicletas, automóviles y demás vehículos automotores entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. a partir del día 11 de septiembre de 2025.
El alcalde Cristian Agudelo le dijo a Caracol Radio que, si bien las clases presenciales estuvieron suspendidas este jueves por prevención en dos sedes rurales de la zona donde ocurrió el operativo y donde estudian unos 50 mores, la jornada académica se normalizará este viernes.