Campamento implementa toque de queda nocturno en el área urbana hasta el 18 de septiembre

Campamento- Antioquia

Luego de que la Policía Nacional desarrollara una operación que permitió dar de baja a Jorge Iván Salazar Ospina, alias ‘ Guillermino ’, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias y alias ‘Román’ en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento, l as autoridades locales decidieron algunas medidas de seguridad preventivas para evitar situaciones que lamentar en caso de que se reporten retaliaciones de ese grupo guerrillero .

La alcaldía de Campamento anunció que desde el jueves 11 de septiembre y hasta el 18 del mismo mes se decretó toque de queda nocturno entre las 10 p.m. y las 5 a.m. de cada día.

La otra medida restringe la movilización de hombres y mujeres en moto como parrilleros entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.; la orden es para la misma fecha del toque de queda.

Además, la alcaldía restringe el parqueo de cualquier vehículo en inmediaciones del parque principal del municipio de Campamento entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Aunque en este caso se aclara que la medida es de manera indefinida.

También se ordenó el cierre de algunas vías por donde se prohíbe la movilidad, así: Cierre de la carrera Santander, entre la calle Córdova y calle Zea (Cafetería Manzanillo hasta la esquina del Comando) de la zona urbana de Campamento, prohibiendo en este trayecto y de manera indefinida la circulación y parqueo de motocicletas, automóviles y demás vehículos automotores entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. a partir del día 11 de septiembre de 2025.

El alcalde Cristian Agudelo le dijo a Caracol Radio que, si bien las clases presenciales estuvieron suspendidas este jueves por prevención en dos sedes rurales de la zona donde ocurrió el operativo y donde estudian unos 50 mores, la jornada académica se normalizará este viernes.