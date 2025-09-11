La alcaldía de Andes denunció que varios funcionarios de la administración han sido amenazados

Andes- Antioquia

Mediante un comunicado oficial, la alcaldía del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia, expresó una preocupación por los hechos violentos que se han registrado en esa población en los últimos días con homicidios e intimidaciones a la población.

Como primera situación, la alcaldía denunció y rechazó las amenazas que, según la administración, han recibido algunos funcionarios de la alcaldía: “Rechazamos con contundencia las amenazas que en los últimos días han recaído sobre funcionarios públicos del municipio. Estos actos son especialmente dolorosos porque atentan contra quienes trabajan día a día por preservar la norma, la ley y la sana convivencia en nuestra comunidad”.

Sobre este particular, el mandatario local no amplió la información sobre qué tipo de amenazas ni qué estructura ilegal armada.

En cuanto a los homicidios cometidos recientemente en Andes, como los ocurridos el pasado miércoles 10 de septiembre, donde un hombre fue asesinado en el corregimiento de La Chaparrala y el otro en el también corregimiento de Tapartó. Con lo que la cifra de muertes violentas ya supera los 40 en lo que va del 2025.

En cuanto a esto, la alcaldía también se solidarizó con las familias de las víctimas, incluidas las de la fuerza pública que han muerto en cumplimiento de su deber. “Lamentamos profundamente cada vida arrebatada en medio de este conflicto que enfrentan grupos armados al margen de la ley, y que ha cobrado también la vida de integrantes de la Fuerza Pública. Estos hechos, que obedecen a disputas ajenas a la cotidianidad de la mayoría de nuestros ciudadanos, generan dolor e incertidumbre en toda la comunidad”.

La alcaldía le indica a la comunidad que están trabajando de manera articulada con la Policía y el Ejército para devolverle la tranquilidad a los habitantes de Andes y reconocen que esta situación ha generado zozobra entre las personas, por lo que se les solicita mantener la calma y siempre acudir a los canales oficiales para evitar la desinformación, agregó la alcaldía en el comunicado.