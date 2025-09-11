Abren 1.200 cupos gratis para atención nutricional infantil y materna en 17 municipios de Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mauricio Cáceres, supervisor del convenio entre el Icbf y el HUS

Bucaramanga

Un total de 1.200 cupos gratuitos fueron habilitados para brindar atención integral en nutrición a niños menores de cinco años y madres gestantes o lactantes en riesgo nutricional, en 17 municipios de Santander.

La iniciativa es liderada por el Hospital Universitario de Santander (HUS) en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El programa tiene como objetivo prevenir y tratar casos de desnutrición y malnutrición en población vulnerable. Incluye atención médica, nutricional, psicosocial y apoyo alimentario.

“El llamado que hacemos desde el Hospital y el Icbf es a participar de este servicio integral de atención y prevención a la desnutrición, que busca beneficiar a 1.200 personas en el departamento”, explicó Mauricio Cáceres, supervisor del convenio entre el Icbf y el HUS.

Cobertura en 17 municipios

Los municipios priorizados para esta intervención son Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Rionegro, Lebrija, El Playón, San Gil, Simacota, Chima, Contratación, Guacamayo, Santa Helena del Opón, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Vélez, Barbosa, Landázuri, Tona, Bolívar, El Peñón y La Belleza.

En estas localidades se iniciará un proceso de identificación de los posibles beneficiarios, el cual comenzó esta misma semana y se mantendrá vigente hasta completar la meta establecida.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Según detalló Cáceres el beneficio está dirigido a:

Niños menores de 5 años con riesgo nutricional, bajo peso o alteraciones en el crecimiento y desarrollo.

con riesgo nutricional, bajo peso o alteraciones en el crecimiento y desarrollo. Madres gestantes o lactantes con bajo peso o sobrepeso que puedan afectar el bienestar del menor.

La atención incluye valoración por nutricionista, seguimiento psicosocial a cargo de psicólogos o trabajadores sociales, intervención de auxiliares de salud para verificar esquemas de vacunación y condiciones sanitarias.

Además de la entrega mensual de alimentos de alto valor nutricional, entre ellos raciones para preparar en casa y suplementos tipo bienestarina.

“Es importante aclarar que este programa no busca quitar a los niños de sus familias. Todo lo contrario, es un acompañamiento técnico y profesional para fortalecer el entorno familiar”, enfatizó el vocero del convenio.

¿Conoces un niño, niña o mujer gestante que necesite mejorar su nutrición?

¿Conoces un niño, niña o mujer gestante que necesite mejorar su nutrición?

¿Cómo acceder al beneficio?

Las personas interesadas pueden comunicarse al número fijo 607 691 2010 (extensión 113) del Hospital Universitario de Santander.

Allí se tomará el nombre, número de contacto y municipio de residencia. Se remitirá la información al gestor comunitario correspondiente para realizar la valoración inicial.

Hace menos de un mes el Icbf firmó un convenio por 8 mil millones de pesos con el HUS y el Hospital Regional del Magdalena Medio, con el propósito de reducir los casos de desnutrición en 27 municipios de Santander y la región del Magdalena Medio.

Barrancabermeja encabeza las cifras de desnutrición en el departamento con cerca de 85 casos reportados en lo corrido del año, seguido por municipios del área metropolitana como Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.