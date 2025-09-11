Bucaramanga

Santander: asesinan a menor de 16 años cuando se encontraba trabajando en una obra de construcción

Dos hombres en motocicleta llegaron hasta la vivienda en la que el joven se encontraba trabajando y dispararon en su contra. El menor falleció en el lugar.

Carlos Sacristán, comandante de la estación de policía de Barrancabermeja

Maribel Galllo Díaz

Bucaramanga

Un ataque sicarial registrado este miércoles 10 de septiembre, en el barrio 9 de Abril de Barrancabermeja, dejó como víctima mortal a un joven que, según las primeras versiones, sería menor de edad.

La víctima se encontraba trabajando en la construcción de una vivienda cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte inmediata en el lugar.

Las autoridades confirmaron que los responsables del crimen se movilizaban en una motocicleta de color negro.

“El joven estaba realizando labores de construcción cuando fue impactado con arma de fuego. Lamentamos la pérdida de este ciudadano y estamos verificando su identidad, sin embargo por ser menor de edad se mantiene bajo reserva”, señaló el teniente coronel Carlos Sacristán, comandante de la estación de policía de Barrancabermeja.

Autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron información con testigos del hecho violento. En la zona también se adelanta la revisión de cámaras de seguridad y el rastreo en sectores aledaños, sobre el recorrido que pudieron hacer los sicarios.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que ayude a esclarecer el crimen. “Es fundamental que la ciudadanía denuncie y aporte datos que permitan ubicar a los responsables”, agregó el comandante de la estación de policía de Barrancabermeja.

