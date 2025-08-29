Icbf destina $8 mil millones para combatir la desnutrición infantil en Santander y Magdalena Medio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) firmó un convenio por 8 mil millones de pesos con el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Hospital Regional del Magdalena Medio, conforme al plan nacional Servicio Integrado de Atención y Prevención a la Desnutrición.

Destinó más de 4 mil millones de pesos para el HUS y el restante para el Hospital del Magdalena Medio.

Esto con el propósito de reducir los casos de desnutrición en 27 municipios de Santander y la región del Magdalena Medio.

La iniciativa busca impactar directamente a 1.200 niños, niñas y madres lactantes en riesgo nutricional.

Barrancabermeja encabeza las cifras de desnutrición en el departamento con cerca de 85 casos reportados en lo corrido del año, seguido por municipios del área metropolitana como Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.

Aunque la desnutrición en Santander se redujo en un 24% respecto al año anterior, las autoridades de Salud advierten que la problemática persiste y requiere atención integral.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres Cárdenas, explicó que este convenio hace parte de los 55 ya implementados en diferentes regiones del país bajo el modelo integrado de recuperación nutricional.

“Antes no se notificaban casos desde el Icbf. Ahora al reportarlos al sector salud, identificamos más niños en riesgo. Lo que nos permite actuar más rápido y salvar vidas. Encontrar más casos no significa que el problema crezca, sino que hoy los atendemos con mayor eficacia”, precisó.

Por su parte Luis Torres Castro, director del Hospital Regional del Magdalena Medio, señaló que factores culturales, migratorios y sociales explican la persistencia de la desnutrición en Barrancabermeja.

“Vamos a incidir con equipos médicos especializados en pediatría, ginecología y medicina interna, y por primera vez contamos con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para atender de manera directa a familias en Barrancabermeja, el sur de Bolívar y Yondó (Antioquia)”, afirmó Torres Castro.

El director nacional de Nutrición del Icbf, Salvador Rincón, advirtió que aunque departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada concentran los mayores índices de mortalidad infantil por desnutrición en el país, Santander mantiene cifras preocupantes.

“En total registramos unos 334 casos en el departamento. Llegamos con más de 560 millones de raciones de alimentos al año en todo el país y 70.000 puntos de atención”, destacó.

Con este convenio, el gobierno nacional busca fortalecer la atención nutricional y la prevención en territorios críticos, promoviendo un trabajo conjunto entre el sector salud y el Icbf.