Día de prevención del suicidio: Van 20 casos en Bucaramanga en 2025

Varias actividades se cumplirán en el marco del día mundial de la prevención del suicidio / Cortesía Colprensa

Bucaramanga

En el marco del día mundial para la prevención del suicidio desde la alcaldía de Bucaramanga entregaron las cifras de estos casos desde el 2020 a la fecha y aseguraron que aunque en el 2023 hubo un pico significativo al presentarse más 70 hechos, en lo corrido del 2025 la cifra ha disminuido.

“La tasa general era de 37 intentos de suicidio por 100.000 habitantes en el 2020. Sube a 44.2 en el 2021, sigue subiendo a 61.1 en el 2022, llega a un punto máximo de 76 en el 2023 y en el 2024 empieza a bajar 65.7 y estamos en este momento en 54. Una cifra que es alentadora, pero que aún los suicidios siguen estando altos. Llevamos en este en lo corrido del año 20 suicidios. El año pasado registramos 32 suicidios“, señaló Claudia Amaya, secretaria de salud de la capital santandereana.

Dijo también la secretaria que con la línea de atención espérame, que es 24/7, se ha logrado prevenir el suicidio en por lo menos 200 casos en Bucaramanga.

“Cuando miraba las cifras que son desde octubre del año pasado hasta este año con corte a 31 de agosto, 250 personas se les evitó que se suicidaran. Eso es una cifra fantástica”, agregó la secretaria.

Las personas que quieran recibir una atención o un apoyo psicológico se pueden comunicar a la línea nacional 106 o al WhatsApp 3229643755.