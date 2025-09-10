Ya van 17 muertos en el Anillo Vial en Girón: la cifra supera la del año

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Anillo Vial especialmente en el tramo que atraviesa el municipio de Girón se ha convertido en un corredor de tragedias.

En lo corrido de este año 17 personas han perdido la vida en apenas 6 kilómetros de esta vía nacional, lo que representa un incremento alarmante frente a las cifras del año anterior.

Así lo confirmó en entrevista con Caracol Radio Juan José Gómez, secretario de Tránsito de Girón, quien detalló que de las 26 muertes registradas en todo el municipio este año el 65% han ocurrido en ese pequeño pero letal tramo del Anillo Vial.

“El año pasado tuvimos 24 muertes en todo el año. Hoy ya vamos en 26, y aún faltan más de tres meses para terminar el 2025. Los datos son alarmantes”, declaró Gómez con preocupación.

Las causas

Según las autoridades las principales causas de esta ola de siniestros mortales incluyen:

Mal estado de la malla vial

Falta de iluminación

Exceso de velocidad

Conducción bajo efectos del alcohol

Piques ilegales

El funcionario también hizo referencia a una reciente tragedia que conmocionó a la comunidad.

El caso de Bibian López, quien perdió la vida cuando se dirigía a su lugar de trabajo en horas de la madrugada, tras ser embestida por un conductor en estado de embriaguez.

“No es justo que una persona irresponsable, bajo los efectos del alcohol, acabe con la vida de una joven y de una familia”, expresó el secretario.

¿Qué se está haciendo?

Gómez aseguró que junto a la policía nacional, se están implementando nuevos controles nocturnos y se mantienen operativos diurnos y campañas de concientización.

Sin embargo denunció que estos esfuerzos son muchas veces saboteados por ciudadanos que no respetan la autoridad.

“Hemos tenido situaciones donde se roban los conos de los operativos, atacan a los agentes y hasta hacen piques ilegales frente a los controles. A veces parece que buscan adrenalina a costa de la vida propia y ajena”.

Un problema metropolitano

Además del Anillo Vial otro punto crítico de accidentalidad es la vía nacional entre el peaje de Lebrija y el retorno frente a Tránsito de Bucaramanga, donde se concentra la mayoría de los siniestros viales de la jurisdicción.

Ambas vías nacionales representan el 95% de las muertes por accidentes en el municipio de Girón durante 2025.

Pico y Placa: ¿volverá?

En otro tema relacionado Gómez se refirió al debate sobre la posible reimplementación del pico y placa metropolitano, el cual no está vigente actualmente debido a una disputa judicial.

“Estamos adelantando estudios para evaluar si vale la pena reactivar la medida, no solo para controlar el transporte informal, sino para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad”, explicó.

El secretario también mencionó que si se reactiva la medida se tendrá en cuenta la circulación de vehículos de carga, bicicletas, patinetas eléctricas y demás actores viales.

Datos clave