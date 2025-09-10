Cerca de 140 personas están en lista de espera para donación de órganos en Bucaramanga

Bucaramanga

Despúes del reciente hecho de la joven que murió en el Anillo Vial después de ser arollada por un conductor ebrio y quien su familia donó la mayoría de sus órganos, luego de enterarse que la mujer de 22 años tenía muerte cerebral, Caracol Radio consultó a expertos cómo están los niveles de donación en Bucaramanga.

Según el doctor Fernando Quintero, coordinador de Trasplantes del Hospital Internacional de Colombia cerca del 20% de la población realiza donación de órganos, alrededor de 136 personas están en lista de espera, 120 esperando un riñón, 12 aproximadamente necesitando un hígado y casi 4 ciudadanos páncreas.

“Los donante, son pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos de la región, que tienen una condición que se llama muerte encefálica. Son personas o pacientes que han tenido un golpe en la cabeza, un trauma, una hemorragia cerebral, un tumor o cualquier patología o cualquier causa que haga que el cerebro se muera. Esos son los pacientes que van a servir en un momento dado como donantes de órganos“, señala el doctor Quintero.

Además el doctor recalcó que en Colombia hay cerca de 4.500 pacientes en lista de espera para recibir la donación de un órgano.