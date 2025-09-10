La historia del primer niño colombiano que venció el Crohn, gracias a un trasplante en Santander

Bucaramanga

Liam Quintero Solano de cinco años se convirtió en el primer paciente en Colombia que logra superar la enfermedad de Crohn, asociada a una deficiencia de XIAP tipo 2, una condición que afecta el sistema digestivo e inmunológico y que perjudica casi exclusivamente a los niños, gracias a un trasplante de médula ósea realizado en el Hospital Internacional de Colombia.

La doctora Kelly Paz, hematóloga y líder del procedimiento aseguró que esta enfermedad no tiene cura con tratamientos convencionales, sin embargo, en este caso el trasplante de células madres de su padre fue la solución definitiva, un éxito.

“El trasplante en estos pacientes se define porque es el único medio curativo para un paciente con esta enfermedad, se realiza el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de médula ósea, en cuyo caso su donante fue su padre. Nosotros, al presentar este paciente, teníamos serios problemas como su desnutrición, retraso en el neurodesarrollo, un paciente muy infectado de virus y bacterias previamente, lo cual hacía realmente que fuera un reto llevar a buen término el trasplante".

A su vez, Rosa Solano, mamá de Liam, menciona sobre el proceso que vivieron, en donde la resiliencia fue su refugio: “Tenemos felicidad y mucho agradecimiento, con los cinco años que tiene mi bebé ha sido un niño que ha pasado por tanto, que ha aguantado tanto y que me tuve que despedir en tres ocasiones de él, porque habían médicos que me dijero que él no daba más”.

Cómo fue el procedimiento:

El proceso inició con la preparación del donante, su padre, a quien se le extrajeron las células madre mediante aféresis, una técnica que permite recolectar el líquido proveniente de la médula ósea. Posteriormente, estas fueron sometidas a un conteo para garantizar que cumplían con la cantidad requerida para el trasplante. En el caso de Liam, aunque la intervención fue relativamente sencilla, la recuperación se extendió por varias semanas, período en el que enfrentó retos propios de un trasplante de alta complejidad, como desnutrición severa y un delicado retraso en su desarrollo.

¿Quiénes pueden acceder?

Según el HIC, cada caso requiere una evaluación médica individual para determinar si cumple con los criterios clínicos necesarios para acceder a esta intervención. Cuando la indicación médica es clara y está respaldada por el especialista tratante, el procedimiento puede ser cubierto por la EPS, siempre que se realicen los trámites de autorización correspondientes.