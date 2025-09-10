Joven que murió tras grave accidente en Girón salva varias vidas con la donación de órganos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Una vida truncada por la imprudencia de un conductor borracho ha encendido una doble llama, la del dolor profundo de una familia y la esperanza para varios pacientes en Colombia.

Se trata del caso de Bibian Andrea López Sánchez, la joven de 22 años que falleció en la madrugada del lunes 8 de septiembre cuando fue arrollada por un vehículo en el Anillo Vial que conecta Floridablanca con Girón, mientras se dirigía en su motocicleta eléctrica hacia su lugar de trabajo en la Zona Franca.

El conductor del automóvil que la embistió, Eduardo José López, se encontraba en estado de embriaguez al momento del hecho según confirmaron las pruebas de alcoholemia.

Sin embargo pese a haber intentado ocultar su responsabilidad haciéndose pasar por un pasajero del vehículo y a dar positivo en los exámenes, según el relato de la familia de la víctima, quedó en libertad horas después por supuestas fallas en el procedimiento judicial.

“Ese bandido sigue libre mientras nosotros enterramos a mi hija”, dijo Ángel López, padre de Bibian, con la rabia contenida.

La familia exige que la Fiscalía actúe con celeridad y contundencia, y que este caso no se sume a las largas listas de impunidad en Colombia.

#AEstaHora | Un vehículo chocó contra un poste de alumbrado público en el Anillo Vial sentido Floridablanca-Girón, en el sector conocido como aguas residuales. Hay movilidad lenta mientras autoridades atienden el accidente que afectó el tráfico en la zona. pic.twitter.com/xLnNr1v6ho — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 8, 2025

Del duelo al acto de amor

En medio del dolor que embarga a la familia López surgió una decisión profundamente humana: donar los órganos de Bibian Andrea.

“Una joven sana, trabajadora y llena de sueños que fueron apagados por un irresponsable al volante”, expresó su padre.

La familia autorizó el procedimiento, logrando salvar y mejorar la vida de al menos varias personas en diferentes ciudades del país:

Un niño de 8 años en Bogotá recibió uno de sus riñones.

recibió uno de sus riñones. Un paciente en Bucaramanga fue beneficiado con su hígado.

fue beneficiado con su hígado. Otros tejidos fueron entregados a pacientes en lista de espera.

Solo el corazón no pudo ser donado por falta de compatibilidad sanguínea. Aun así el legado de la joven ahora late en otras personas que luchaban por sobrevivir.

“Ya nos la quitaron, pero quisimos que su vida tuviera un propósito. Ahora vive en otros cuerpos. Eso nos da un poco de paz”, agregó el padre.

Una joven con sueños, arrebatada por la imprudencia

Bibian Andrea vivía con su familia en el barrio El Carmen, en Girón, y trabajaba para ayudar en su hogar.

Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer alegre, responsable y comprometida.

A diario madrugaba para cumplir con su jornada en la Zona Franca, una rutina que trágicamente terminó en el asfalto.

La noticia de su muerte ha causado conmoción en la comunidad, que ya organizó homenajes y prepara las exequias.

La impunidad que sigue doliendo

El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de la justicia frente a conductores ebrios. Aunque las pruebas fueron claras, el presunto responsable fue dejado en libertad por supuestas fallas en la cadena de custodia y en la captura inicial.

“¿Cuántos más tienen que morir para que esto cambie? El sistema protege al asesino y revictimiza a la familia”, denunció uno de los vecinos que acompañaba la velatón que le hicieron en el Anillo Vial.

La familia López exige justicia. La comunidad espera que el caso no quede sepultado y que la Fiscalía actúe con la diligencia que este crimen amerita.

El padre mencionó que el caso no fue calificado como homicidio porque la joven quedó con muerte cerebral, se catalogó como lesión.

Después de pasar ocho horas en el quirófano para la respectiva donación de órganos, el cuerpo fue entregado a Medicina Legal. Para luego ser entregado a la familia en horas de la tarde de este miércoles para realizar la velación.