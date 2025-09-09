Mujer murió tras ser arrollada por un conductor en estado de embriaguez en Girón, Santander

Bucaramanga

Un nuevo siniestro vial se registró en el área metropolitana de Bucaramanga. En un fatal accidente de tránsito en el Anillo Vial en Girón, perdió la vida una mujer identificada como Bibian Andrea López Sánchez, quien se movilizaba en una motocicleta eléctrica rumbo a su lugar de trabajo.

Según informó Juan José Gómez, secretario de Tránsito de Girón, el vehículo implicado, un automóvil de placas placas KHC-085, conducido presuntamente por Eduardo José López Jiménez, habría invadido la vía en presunto estado de embriaguez. El primer tamizaje de alcoholemia practicado en la clínica arrojó resultado positivo, mientras se espera la confirmación mediante examen de sangre.

“Una vez más este sector cobra la vida de una persona que se encontraba camino a su lugar de trabajo por la irresponsabilidad de un conductor que bajo los efectos del alcohol se encontraba operando un vehículo de manera irresponsable, es por ello que además de continuar con nuestro llamado a Invías y a las empresas que tienen la concesión de estos corredores viales que presentan alta vegetación, que presentan falta de iluminación, que presentan una malla vial completamente destruida”, comentó el secretario de tránsito de Girón.

Agregó que inicialmente surgieron versiones que señalaban que el conductor había huido. Sin embargo, Gómez indicó que estas hipótesis están siendo verificadas con cámaras de seguridad y testimonios de testigos.

En el accidente también resultó herido un hombre que viajaba como acompañante en el carro. Autoridades de socorro confirmaron que esta persona presentó atrapamiento físico.

Sobre la víctima

La mujer tras el accidente fue trasladada con heridas de extrema gravedad a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo y diagnosticaron muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento. Se conoció que sus familiares, decidieron donar sus órganos.

Por su parte desde de Tránsito de Girón lamentaron lo ocurrido y resaltaron que este sector del anillo vial sigue siendo escenario frecuente de siniestros viales.

“Situaciones como estas ratifican la necesidad de reforzar los controles de alcoholemia y la presencia operativa de nuestros agentes, incluso si algunos ciudadanos se sienten incómodos con estas medidas”, subrayó Juan José Gómez.

El hecho se suma a la preocupante cifra de accidentes en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en temporadas de fiestas, cuando aumenta el consumo del alcohol y con ello los riesgos en la movilidad.